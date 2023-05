Avec la sécheresse, les ventes de récupérateurs d'eau de pluie explosent

Les récupérateurs d'eau de pluie sont de plus en plus utilisés pour arroser son jardin.

"Dès qu'un camion arrive chez nous, il est dévalisé dans la semaine, voire moins", résume Céline Deterre, la responsable des produits d'arrosage et de récupération de l'eau chez Leroy Merlin. Dans les magasins de l'enseigne, les clients se ruent sur les récupérateurs d'eau de pluie, craignant les restrictions des usages de l'eau à venir avec la sécheresse, qui s'annonce critique cet été. Dans plusieurs départements, il est déjà interdit d'arroser son jardin ou de laver sa voiture. Conséquence, de très nombreux Français veulent récupérer l'eau de pluie pour continuer à arroser leur jardin malgré les restrictions. Chez Leroy Merlin, les ventes ont été multipliées par quatre par rapport à l'an dernier.

Des ventes qui explosent au cœur de l'hiver

"Ce qui est inédit, c'est que l'engouement a eu lieu dès cet hiver", explique Céline Deterre, de Leroy Merlin. "La demande ne s'est jamais arrêtée. Elle est même devenue de plus en plus importante au cours de l'hiver, alors que d'habitude, c'est une saison où les gens ne s'occupent pas de leur jardin et il pleut, donc ce n'est pas une préoccupation". L'enseigne a vu ses ventes multipliées par deux dès décembre, et de janvier à avril elles ont été multipliées par quatre par rapport à l'an dernier. En février-mars, quand le sujet de la sécheresse hivernale a été traité par tous les médias, "on a même vu des semaines avec des ventes multipliées par cinq", ajoute-t-elle.

Mouldi Tellier, responsable des clients nationaux chez Eda, un fabricant de récupérateurs d'eau basé à Oyonnax, dans l'Ain, confirme : "Le marché a atteint un plus haut historique depuis la sécheresse de l'été 2022", explique-t-il. Les ventes de l'entreprise, dont les récupérateurs sont labellisés Origine France garantie, ont été multipliées par deux en un an.

Une eau gratuite et disponible, même en cas de restrictions

Si les ventes ont décollé en plein hiver, c'est parce que les Français sont sortis de l'été 2022 très marqués par la sécheresse sévère et les restrictions, analyse Céline Deterre. C'est le cas de Marie-Claude et Daniel. Le couple, qui habite dans la Sarthe et cultive un jardin potager et paysager, a acheté un premier récupérateur de 1.000 litres en janvier. "J'ai été surprise de voir la quantité d'eau qu'il pouvait récupérer, le nombre d'arrosoirs qu'on pouvait en tirer", raconte Marie-Claude. "En une nuit de pluie intense, on a récupéré 500 litres d'eau !" s'étonne encore Daniel, ancien agriculteur. Des quantités qui poussent le couple à acheter un deuxième récupérateur, en avril. "Ça nous permet d'arroser le jardin à moindre frais", explique Marie-Claude. "L'eau du réseau a quand même un coût, et puis on sait qu'on risque d'être limité en eau cet été", anticipe-t-elle, alors que les fruits et légumes du potager fournissent des repas tout au long de l'été. "La sécheresse peut vraiment être problématique pour notre jardin", appuie-t-elle.

"L'eau des récupérateurs est très importante pour tous ceux qui ont un jardin", confirme Céline Deterre. "Elle peut aussi être utilisée pour laver son vélo après une sortie en VTT, pour passer un petit coup sur sa terrasse, nettoyer son mobilier de jardin ou sa voiture", détaille-t-elle. "Tous les usages qui sont très vite restreints dès qu'il y a des alertes sécheresse, parce que ce ne sont pas des activités indispensables", résume-t-elle.

Les récupérateurs, victimes de leurs succès, sujets aux ruptures

"On est très régulièrement en rupture sur certains modèles", confie Céline Deterre. Mais avec plusieurs fournisseurs, l'enseigne assure pouvoir répondre à la demande, "même si ce ne sera peut-être pas le modèle exact ou la couleur que le client aura choisi."

À Oyonnax, le fabricant Eda ne parvient pas à fournir tous ses clients. "Le marché est pénurique", reconnaît Mouldi Tellier. Sa société ne peut en effet pas stocker autant de récupérateurs, très volumineux, qu'elle le souhaiterait. Eda va même faire appel à un "co-traitant", une société qui utilisera ses moules pour fabriquer des récupérateurs, et les stocker dans ses propres entrepôts. Mais ces nouveaux produits ne sortiront pas des usines avant 2024. "On est certains que le marché ne va pas se retourner en 2024", anticipe Mouldi Tellier.

Des récupérateurs toujours plus gros

Dans ce contexte de hausse généralisée des ventes, deux tendances sur le marché : la première, ce sont des volumes toujours plus grands : les cuves sont de plus en plus grosses. "Des gens déjà équipés en rachètent un deuxième, puis un troisième, et des gens qui en avaient un petit de 200 ou 300 litres ont réalisé que sur un été comme l'an dernier, ça n'a pas du tout suffi pour arroser leur jardin", explique Céline Deterre. Même tendance chez le fabricant Eda : "Les gens achètent des récupérateurs de plus en plus gros, et s'équipent aussi pour en acheter un deuxième, voire un troisième, en les reliant avec des kits de jumelage." Dans la Sarthe, Marie-Claude et Daniel ont eu du mal à se procurer leur deuxième récupérateur, et ont dû attendre quelques semaines pour le rapporter chez eux.

Les ventes de goutte-à-goutte progressent aussi

Deuxième tendance, les systèmes d'arrosage économes en eau, comme les goutte-à-goutte, voient aussi leurs ventes progresser très fortement, de +50% depuis le début de l'année. " Auparavant, ces systèmes étaient plutôt utilisés par les professionnels en agriculture ou dans le maraîchage", explique Céline Deterre. " Alors qu'en Espagne, où l'eau est rare depuis plusieurs années, ces systèmes sont déjà largement utilisés par les particuliers". Ces systèmes, souvent programmables pour arroser le soir par exemple, permettent d'économiser jusqu'à 70 % d'eau et sont plus bénéfiques pour les plantes.

"Il y a une vraie préoccupation écologique", analyse Céline Deterre. "En magasin, tous nos clients nous expliquent qu'ils ont pris conscience de la rareté de l'eau". "Beaucoup se disent 'En fait, j'arrose mon jardin avec de l'eau potable parce qu'en France, on a la chance d'avoir de l'eau potable à notre robinet, mais ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas indispensable !" Elle note une vraie prise de conscience de la nécessité de préserver la ressource d'eau potable, de puiser le moins possible dans les nappes phréatiques." Tout le monde connaît quelqu'un qui est dans une région où, peut-être cet été, il y aura plus d'eau au robinet", rappelle-t-elle.

Des collectivités subventionnent les achats

Certaines collectivités incitent même leurs habitants à s'équiper. C'est le cas de la métropole d'Orléans, qui offre des bons d'achat à ses habitants depuis un an et demi, avec une demande de plus en plus forte. Amélie, une habitante de Sarran, près d'Orléans, en a bénéficié. "Je trouve dommage qu'on gaspille les eaux de pluie alors qu'on a des pénuries d'eau", confie-t-elle à France Bleu Orléans. "Si à notre échelle, on peut faire quelque chose, c'est bien."

En Creuse, le Parc naturel régional de Millevaches a lancé un groupement de commandes de récupérateurs, pour la troisième année d'affilée. Les particuliers et les associations peuvent en bénéficier. "On a même un collège qui en a commandé, pour faire de la pédagogie auprès des élèves", explique à France Bleu Creuse Manon Campenet, la chargée de mission du parc. Le département de la Sarthe , lui, accorde une aide financière pour l'achat de récupérateurs, à condition que le produit acheté atteigne au moins 200 euros.

Certaines communes vont beaucoup plus loin : en Ardèche méridionale, la communauté de communes de Beaume-Drobie, au climat méditerranéen de plus en plus sec, oblige toute nouvelle construction à se doter d'un récupérateur d'eau de pluie. Mais l'obligation risque d'être difficile à faire respecter, note France Bleu Drôme Ardèche.