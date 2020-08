Avec le confinement et une météo très douce, 2020 est "l'année de la guêpe"

Avec la météo très douce de l'hiver 2020, un printemps ensoleillé et le confinement avec l'absence de l'homme dans les parcs et jardins, les guêpes sont très nombreuses en France cet été. A tel point que les entreprises spécialisées dans la chasse des nids n'ont plus de disponibilité.

2020 restera dans les annales pour sa météo hivernale très douce, pour son printemps ensoleillé, pour son confinement national et pour toutes ces raisons, pour la prolifération des guêpes. Depuis la fin du printemps les entreprises spécialisées dans la chasse des nids constatent partout en France, une année record pour l'insecte. Avec parfois plusieurs nids dans une seule maison.

"D'habitude on arrive chez un client, il a un nid, là il est fréquent de trouver un, deux, voire trois nids" Sébastien Da Costa, chasseur de nids de guêpes en Île-de-France, gérant de la société ABC Guêpes

Les carnets de rendez-vous du spécialiste des insectes sont remplis. "Des appels pour des guêpes, on en a toute la journée", explique le spécialiste qui n'hésite par à parler d'une "année de la guêpe".

Mais pour quelles raisons ?

Trois principales raisons à cette prolifération très prégnante du nombre de guêpes :

Un hiver très doux avec des températures qui ne baissent pas sur une grande partie des régions françaises

avec des températures qui ne baissent pas sur une grande partie des régions françaises Le confinement et l'absence de Français dans les parcs et jardins. La nature en a profité, les guêpes aussi

dans les parcs et jardins. La nature en a profité, les guêpes aussi Un printemps très ensoleillé propice à cet insecte

.

Des hausses d'interventions des sociétés spécialisées dans toute la France

Pour lutter contre ce phénomène et pour assurer la protection des Français face aux nids de guêpes, les chasseurs d'insectes sont appelés partout en France. "On travaille tôt le matin jusque tard le soir pour aider le plus de clients et surtout nous assurons un service sept jour sur sept mais cela ne suffit pas d'autant que pour les clients, toutes les interventions sont urgentes à partir du moment où ils trouvent un nid" explique Sébastien Da Costa.

Cette prolifération concerne aussi bien les villes du sud de la France que les métropoles plus au nord. Comme dans la Maine avec ce spécialiste qui indique avoir vu son nombre d'interventions exploser : "Je fais 40% d'interventions en plus par rapport à l'année dernière pour le mois de juillet", explique le professionnel.

Les nids de frelons très en avance également

Les nids de frelons ont également 15 jours d'avance alors qu'habituellement c'est plutôt aux alentours du 15 août que les appels concernent majoritairement ces insectes. Mais aussi leurs cousins plus dangereux, comme le frelon asiatique. Ainsi du coté de Nantes, un homme est mort fin juillet après des piqûres et un choc allergique.

Que faire face à un essaim de guêpes ?

Le mieux reste déjà d'appeler une société spécialisée, les nids de guêpes relèvent de la compétence d'experts pour être enlevés d'un jardin en toute sécurité.

Ne pas boucher le trou d’accès au nid de guêpes dans une cloison ou des combles, les guêpes ne vont pas mourir, et chercheront une nouvelle sortie.

dans une cloison ou des combles, les guêpes ne vont pas mourir, et chercheront une nouvelle sortie. Ne jamais tenter de déterrer un nid de guêpes souterrain, les guêpes perçoivent les vibrations des pas et attaquent brutalement. Libérées en grands nombres et très stressées, elles seront extrêmement agressives.