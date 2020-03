Avec le confinement, les Normands en bord de mer profitent de la vue

Tous les Normands ne sont pas à égalité durant cette période de confinement. Certains peuvent par exemple profiter de la vue de chez eux, surtout quand elle donne directement sur la mer.

"Je peux aussi apercevoir la dune et Carteret à deux-trois kilomètres, avec le cap, le phare et le sémaphore", raconte Alexandre qui habite le littoral de Barneville-Carteret dans la Manche. "C'est agréable tout le temps, mais d'autant plus en ce moment, c'est reposant."

"On est six dans la maison et tout le monde le fait très fréquemment : rester figés sur le balcon pendant bien dix minutes. On profite du paysage du matin au soir." - Alexandre de Barneville-Carteret

"C'est plus sympa que d'habiter dans une grande ville", ajoute Marie. Perchée dans les hauteurs de Trouville-sur-mer, sa maison donne sur "toute la baie, du Havre au Cotentin." La Calvadosienne en profite régulièrement. "Il y a des vagues, des bateaux à l'horizon, mais aucune mouette! Ça c'est vraiment curieux", décrit-elle

Autre espèce qu'on ne voit plus : les promeneurs. En plus du confinement, l'accès aux plages est interdits dans la Manche, la Seine-Maritime et dans certaines communes du Calvados. A Fécamp, une retraitée a hâte de les voir revenir : "C'est quand même plus gai avec eux. Là, ça fait un peu triste", déplore-t-elle.