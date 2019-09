Le risque incendie très élevé dans le sud-est en raison du mistral et de la sécheresse

Le risque incendie est classé élevé à extrême dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le Gard ce lundi. Avec le retour du mistral et la sécheresse, la vigilance est maximale. Des centaines de pompiers sont présents en renfort, et de nombreux massifs forestiers sont fermés.

Avec le retour du mistral et les conséquences de la sécheresse, les pompiers et les autorités craignent que les massifs s'embrasent dans le sud-est. Dans les Bouches-du-Rhône, le Var et surtout le Gard, le risque d'incendie est classé élevé, sévère ou maximal. 300 pompiers sont sur le pont dans le Gard pour assurer une vigilance maximale.

Risque extrême dans le Gard

C'est dans le Gard que le risque d'incendie est le plus sévère : il est classé extrême par la préfecture, en raison du mistral attendu, conjugué aux effets de la sécheresse. On n'a jamais connu un tel niveau de risque incendie de forêts dans le Gard cette année, indique France Bleu Gard Lozère.

Les autorités interdisent tout accès dans les massifs de forêts, dans les garrigues et les landes de la vallée du Rhône, mais aussi de la petite Camargue et des costières.

Des renforts de pompiers sont arrivés dans le département. 300 pompiers sont mobilisés pour la surveillance du secteur. Depuis 11h ce lundi matin, un avion de détection précoce des feux survole la zone.

Bouches-du-Rhône : des rafales à 75km/h attendues

Dans les Bouches-du-Rhône, avec le retour du mistral, on attend des rafales jusqu'à 75km/h du Rhône à l'étang de Berre et jusqu'aux Calanques. Le risque incendie est classé élevé. Pour éviter le moindre départ de feu, 18 massifs forestiers sont totalement fermés ce lundi dans le département. Des pompiers des Alpes de Haute-Provence et des Alpes du Sud ont été appelés en renfort.

Var : risque d'incendie très sévère sur certains secteurs

Dans le Var, le mistral devrait provoquer des rafales jusqu'à 55km/h. Le risque incendie est classé très sévère sur les Monts Toulonnais (les reliefs qui se trouvent autour de Toulon) et les îles d'Hyères. Le risque est sévère sur les autres massifs.