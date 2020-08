Avec les faibles débits de la Loire, le bouchon vaseux est visible jusqu'à Nantes

Le bouchon vaseux, ces sédiments en suspension qui se forment dans les estuaires à quand l'eau douce et l'eau salée se rencontrent, sont naturels en Loire mais avec le faible débit des cours d'eau, on peut en voir jusqu'à hauteur de l'agglomération nantaise.

Une grande tâche marron en suspension à la surface de la Loire est visible ces derniers jours à Nantes. Il s'agit de "bouchon vaseux", un phénomène naturel dans les estuaires où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent. Mais avec la sécheresse et les faibles débits d'eau, ce bouchon vaseux remonte le fleuve, si bien qu'on le voit jusque dans l'agglomération nantaise. "Plus les débits sont faibles et plus le bouchon vaseux va remonter vers l'amont", explique Lise Lebailleux, chargée d'étude au Gip, le Groupement d'intérêt public Loire-Estuaire.

"Mais c'est un phénomène totalement naturel dans un estuaire comme celui de la Loire, poursuit-elle, puisque les organismes d'eau douce meurent au contact des eaux salées et se décomposent, ce qui donne cette couleur marron aux eaux du fleuve". Plus le débit est faible et plus le point de rencontre entre la mer remonte et le fleuve remonte, ce qui explique la présence ce bouchon vaseux à hauteur de Nantes.