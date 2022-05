Avec les fortes chaleurs, doit-on s'attendre à plus de moustiques en Côte-d'Or?

Qui dit fortes chaleurs précoces, dit aussi moustiques. En Côte-d'Or, on a plutôt l'habitude de voir arriver ces petits insectes au début de l'été, et pas en plein printemps. Une avance qui fait redouter un été plein de piqures.

Le mois de mai 2022 est déjà un mois particulièrement chaud pour la saison, si bien qu'on se croirait presque en été, pour le meilleur... et pour les pire. Qui dit été, dit évidemment moustiques. Alors que les premiers barbecues sont de sortie, les petits insectes buveurs de sang le sont aussi. Mais que les habitués de l'apéro se rassurent, beaucoup de moustiques au mois de mai ne veut pas forcément dire beaucoup de moustiques en été.

De l'eau, de la chaleur et beaucoup de larves

La température n'a pas un impact direct sur les moustiques, mais plutôt sur les larves. Elles se développent dans l'eau, mais celle-ci doit être assez chaude, explique Monique Prost, présidente de la Société entomologique de Dijon : "le nombre de moustiques varie selon les saisons mais surtout les températures. Plus il fait chaud, plus l'eau est tiède et donc plus les larves se développent". Forcément, avec des températures qui frôlent les 30 degrés tous les jours, les larves ont pu grandir tranquillement.

Ces problématiques concernent tous les moustiques, mais dans le cas du moustique-tigre, plus surveillé puisqu'il peut transmettre des maladies comme la dingue, la chaleur à d'autres incidences. Rémi Faussadier est le directeur de l'Entente Interdépartement Rhône-Alpes pour la démoustication : "les femelles piquent plus souvent, pondent autant d'eaux mais en moins de temps donc il y a un emballement du dispositif".

Les astuces pour limiter le nombre de moustiques

Toutes les zones ne sont pas égales devant la présence de moustiques. Les zones humides, où l'eau stagne sont principalement concernées comme le Val de Saône, en Côte-d'Or. Mais les moustiques peuvent aussi s'installer dans tous les endroits où il y a de l'eau tiède, comme par exemple dans les gamelles d'eau pour les chiens.

Pour éviter leur installation dans ces endroits, quelques gestes simples sont à appliquer explique Catherine Roussel, ingénieure sanitaire à l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté : "par exemple, vider au moins une fois par semaine les soucoupes sous les pots de fleurs, les fonds d'arrosoirs, entretenir ses bassins, ses gouttières, couvrir les récupérateurs d'eau de pluie et vider, retourner ou ranger tout ce qui traine dans le jardin, comme les jouets".

Ces dispositifs sont valables pour tous les moustiques, y compris les moustiques-tigres. L'ARS est particulièrement vigilante à la prolifération de cette espèce. Avec le retour à la normale des vols internationaux, le nombre de cas de dingues et autres maladies tropicales pourraient augmenter et avec elle, le risque qu'un moustique-tigre les transmette. Un site est prévu pour signaler les moustiques-tigres et éviter leur multiplication, même si pour l'instant ils sont très rares en Côte-d'Or.