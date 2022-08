Avec les fortes chaleurs en Côte-d'Or, les abeilles restent au frais au lieu de butiner

Il n'y a pas que les humains qui souffrent de la chaleur de cet été 2022 : les abeilles aussi. Comme nous, la chaleur les rend moins vives mais surtout, elles cherchent à s'économiser. Concrètement, elles restent dans les ruches. Elles tentent aussi de maintenir les ruches à 35 degrés pour ne pas faire fondre la cire. Autant d'activités qu'elles ne sont pas censées faire à cette période de l'année en Côte-d'Or. En effet, elles sont censées butiner les cultures et les fleurs d'été, comme par exemple le tournesol. De toute façon, cette année, avec la chaleur, ces plantes produisent peu de nectar, certaines sont même déjà récoltés ou sont complètement asséchées par le soleil. Résultat, la production de miel de Côte-d'Or sera faible en 2022.

PHOTOS - Les abeilles cherchent la fraicheur

A Beire-le-Châtel, dans les ruches de la société Apidis, beaucoup d'abeilles sont réfugiées à l'intérieur, et ce n'est pas normal explique de Thomas Decombard, apiculteur et directeur de l'entreprise : "elles sont toutes à l'intérieur et pas entrain de butiner. On voit bien qu'il n'y a pas une vivacité extrême sur les planches d'envol". Certaines se postent à l'entrée, dos à la ruche et battent des ailes pour ventiler : "c'est pour extraire l'air chaud de la ruche. Elle est constituée de cadres avec de la cire, qui fond. La température doit être de 35 degrés".

"On voit bien qu'il n'y a pas une vivacité extrême sur les planches d'envol" Copier

Il n'y a pas de risque de mortalité liée à la chaleur, les abeilles sont seulement un peu fatiguée à cause des températures, comme tous les êtres vivants. En revanche, Thomas Decombard commence à s'inquiéter pour l'hiver : "on attend que le lierre fleurisse car c'est une des dernières miellées sur lesquelles elles peuvent faire leurs stocks pour se nourrir l'hiver." Sinon, l'apiculteur sera obligé de donner lui même de la nourriture.

Rassemblées à l'entrée de la ruche, les abeilles ventilent pour maintenir une température de 35 degrés. © Radio France - Pauline Boudier

Dos à la ruche, les abeilles battent des ailes pour éviter à la cire de fondre. © Radio France - Pauline Boudier

2022 : une année pauvre en miel

Dans tous les cas, l'année 2022 sera pauvre en miel assure Thomas Decombard : "les rayons sont complètement vides, alors qu'à cette année, ils devraient être pleins de miel. Sur un rayon, on est à quelques grammes, au lieu de deux kilos mais tout est sec." Il s'attend à une récolte 75% plus faible par rapport à un été classique. Le miel de printemps va peut-être sauver la récolte, qui a été "acceptable" d'après l'apiculteur, mais c'est bien la seule : "tout de suite après, le miel d'acacia n'a pas été à la hauteur, parce qu'il avait des carences en eau, donc ils n'ont pas fait beaucoup de nectar. Derrière le tilleul a juste été brûlé par les chaleurs de mai." Thomas Decombard compte sur les miels de forêt pour sauver la fin de la saison.