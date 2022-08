Avec les fortes chaleurs, les animaux du Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne sont chouchoutés

Les vagues de chaleur à répétition touchent bien sûr aussi les animaux. Au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, l'équipe du parc est particulièrement vigilante aux babouins et aux herbivores.

Les animaux souffrent aussi des vagues de chaleur à répétition cet été. Au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, l'équipe de soigneurs veille au grain, avec des distributions de fruits glacés pour les 130 babouins par exemple. Un moment très attendu par les primates.

"C'est aussi un peu un enrichissement pour eux, explique Charline Puget, soigneuse polyvalente. Ça permet de les stimuler, d'avoir autre chose comme fruits et légumes que d'habitude. Au début, ils vont être un peu réticents. Ils vont se dire qu'est ce que c'est ? C'est tout dur, ce n'est pas normal. Et en fait, à force de connaître ça, ils vont être habitués et ils vont super adoré."

Une partie des babouins du Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne essaye de trouver un peu d'ombre © Radio France - Marcellin Robine

La vigilance est accrue du côté des herbivores, comme les wallabies, qui ont le droit à des branches passées au frigo. Les animaux peuvent aussi se mettre à l'abri, dans leurs bâtiments. Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir.

Certains préfèrent les douches. Avec les vagues de chaleur à répétition, la consommation en eau du parc est en hausse cet été. Un surcoût nécessaire pour le bien-être des animaux.