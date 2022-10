Avec les louvetiers dans le massif de Belledonne

Il fait nuit noire ce soir-là aux abords du village de Revel, dans le massif de Belledonne. "À gauche de l'arbre, un petit peu au-dessus on voit un tas de pierre : il est juste à côté!" Hugues vient de repérer un renard dans ses jumelles à vision nocturne. Il est à 120 mètres, dans un champ. "C’est du matériel à imagerie thermique, explique son collègue, Antoine. Grâce au capteur numérique on voit très bien les sources de chaleur. C'est du matériel d’une grande précision." Hugues et Antoine sont des lieutenants de louveterie comme en atteste leur uniforme. Ce soir-là, c'est sans arme qu'ils arpentent montagne. Car ils sont là pour un effarouchement, non pas pour un "prélèvement". Et pour l'effrayer (à l'aide d'une lampe-torche et d'une corne), encore faut-il pouvoir l'apercevoir, le canis lupus. Mais il ne montre pas le bout de sa queue. Pourtant, il est bien présent dans le secteur.

Un sanglier photographié avec un appareil thermique - Lieutenants de louvèterie de l'Isère

Une douzaine d'attaques de troupeaux ont été recensées depuis le début de l'année dans une zone entre les abords du village de Revel et les alpages situés plus hauts sur la montagne. Si on étend la zone à la partie sud du massif de Belledonne, jusqu'à Vizille, c'est plus d'une trentaine d'attaques. Le loup a été aperçu à plusieurs reprises sur la route, non loin des habitations du village de Revel. Des comptages sonores, par hurlement, ont par ailleurs été réalisés dans la zone. Il y aurait donc "deux adultes et quatre louveteaux", avance Hugues.

Conséquence : une pression sur les troupeaux, et leurs éleveurs, mais aussi sur la faune sauvage. Hugues souligne : "Par rapport à la distance qu’on vient de parcourir, nous n'avons vu qu'un gros sanglier tout à l’heure, quelques renards, mais on n'a pas encore vu de chevreuil, de cervidé. Il est un peu tôt - 21h30 - mais on devrait en voir davantage." "Quand on voit des territoires qui se vident de leur faune parce qu'un autre animal s’installe à un endroit [le loup, ndlr], c’est dommage, renchérit Antoine. Voir par exemple le mouflon disparaître un peu de nos Alpes parce que c’est le premier animal prédaté par le loup..."

Lieutenants de louvèterie © Radio France - Lionel Cariou

260 sorties depuis le début de l'année

Le loup est un animal protégé par le traité de Berne. En théorie, il n'est possible de l'abattre que sous des conditions très drastiques. Le "plan loup" autorise le "prélèvement" de 174 individus sur tout le territoire national en 2022, pour une population totale estimée à 921 loups. Ces prélèvements sont strictement encadrés et doivent être validés par le préfet. Une autorisation de "tir de défense" peut ainsi être accordée lorsqu'un troupeau, qui bénéficie par ailleurs de moyens de protection (parcs, patous...), a été attaqué à plusieurs reprises. Divers paliers sont prévus, du tir d'effarouchement au tir létal. Les lieutenants de louveterie, des agents de l'Etat, sont régulièrement mandatés pour intervenir. "Les louvetiers de l’Isère ont fait environ 260 sorties depuis le début de la saison", note Hugues, et cela rien que pour le loup. Antoine, lui, a compté qu'il a parcouru 3.500 km en un an, avec sa voiture personnelle. Car les lieutenants de louveterie sont des agents bénévoles.

"Ça peut être assez dur, il peut faire froid et y avoir du vent, et puis sur une durée d’intervention qui peut être longue. On travaille le jour et on intervient en louveterie la nuit, résume Antoine. J'arrive à sortir, je dirais une à deux fois par semaine si je n'ai pas trop d’autres engagements." Il faut imaginer ces heures passées en altitude, à attendre que le loup se montre. Sans garantie de succès, loin de là.

Lieutenant de louveterie (illustration) © Radio France - Lionel Cariou

13 loups tués depuis le début de l'année en Isère

Car le prédateur ne se montre pas beaucoup. En cinq ans de louveterie, Antoine ne l'a aperçu seulement à une dizaine de reprises. Mais il n'a jamais été en capacité de tirer sur cet animal qui le "fascine". "Depuis le début de l'année, sept loups ont été prélevés par la louveterie sur le département, énumère Hugues. Deux par des bergers ou des chasseurs dans le cadre d'un TDS [tir de défense simple, ndlr], et quatre qui ont été retrouvés morts suite à des collisions sur la route." Le louvetier souligne par ailleurs que la première de leurs missions, ce n'est pas de tuer le loup mais de protéger les troupeaux.

Le terrain est sensible, car le canis lupus a ses défenseurs et ses détracteurs, et l'équilibre est difficile à trouver. "Le loup a fait un retour sur notre territoire qui est à mes yeux inéluctable, souligne Antoine. Et c’est vrai que dans la faune, avoir ce grand prédateur ça fait partie d’un équilibre sur lequel on peut s’accorder. Ceci dit aujourd’hui, pour nos amis éleveurs, il pose quand même trop de difficultés, et du coup ça mérite un certain prélèvement pour essayer de limiter un petit peu le poids de cette espèce."