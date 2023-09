Avec un drone et un robot, les Pompiers de l'urgence internationale simulent un incendie en Haute-Vienne

Les pompiers de l'urgence Internationale ont investi ce samedi la forêt de la commune de Saint-Sylvestre, en Haute-Vienne. Avec des collègues européens, ils ont testé les derniers outils technologiques pour lutter contre les feux de forêts. L'association a été sélectionnée par la Commission Européenne pour participer au projet Green Deal, qui regroupe 50 partenaires et chercheurs de 18 pays, dont l'Australie, l'Indonésie et le Brésil.

Ce projet vise à renforcer l'efficacité de la gestion des incendies. Pendant deux heures, les participants à cet exercice grandeur nature ont simulé une intervention sur des feux de forêts.

Les pompiers allument un feu dans des tonneaux pour une simulation d'intervention. © Radio France - Philippine Thibaudault

Capteurs et caméras dans les arbres

C'est le signal d'alarme : André craque une allumette et allume un feu dans un tonneau, à côté de la route. Les capteurs et caméras placés dans les arbres détectent le feu. Ils envoient les informations au tableau de bord. "Il y a des capteurs de température, des capteurs d'humidité et une caméra pour capturer ce que l'appareil voit. Il analyse l'image sur place pour vérifier s'il y a de la fumée ou du feu. Puis il renvoie l'information aux pompiers et aux populations sous forme de tweets sur les réseaux sociaux" explique Maria, une Chypriote, aux commandes de la plateforme.

Philippe Besson, le chef des Pompiers de l'urgence internationale fait le point avec les différentes équipes. © Radio France - Philippine Thibaudault

C'est ensuite au tour des drones de prendre le relais. "L'intérêt des drones, c'est de savoir où le feu s'oriente, sur quoi il se dirige" résume Christophe. Simona, une Slovaque, prend alors le contrôle du robot à distance. Avec ses chenilles, l'appareil descend tout doucement dans le sous-bois et dirige son canon à eau sur le départ de feu pour l'éteindre.

Une cinquantaine de participants étaient déployés dans la forêt pour cet exercice grandeur nature. © Radio France - Philippine Thibaudault

Prochain test en Grèce

Ces nouvelles technologies risquent de devenir indispensables pour lutter contre les feux de plus en plus nombreux. "Cela va permettre d'anticiper les moyens de secours, de protéger la population et de faciliter l'intervention des pompiers. Sachant que, par exemple, le robot qu'on a vu aujourd'hui est encore en phase de test" détaille Philippe Besson, le chef des pompiers de l'urgence internationale.

Le prochain test pour ses 48 participants aura lieu la semaine prochaine, en Grèce.