Avec un hiver particulièrement doux en Gironde, les vignerons redoutent l'arrivée du gel

Le vignoble bordelais pourrait à nouveau faire face à un nouvel épisode de gel. En tout cas, c'est ce que craignent les viticulteurs qui commencent à constater l'éclosion précoce des bourgeons sur leurs différentes parcelles. En cause, des températures beaucoup trop douces pour un début de mois de janvier. Un signe alarmant, étant-donné que cette étape intervient généralement entre mi-mars et mi-avril en fonction des cépages. Exemple à Léognan, au domaine du Château Haut-Plantade.

"Il n'y a toujours pas d'hiver "

Au domaine de Vincent Plantade, en ce début de mois de janvier, le thermomètre affiche encore 14 degrés. "Il n'y a plus de saison de toute manière. Il n'y a toujours pas d'hiver", déplore le viticulteur qui met en bouteille son vin depuis 1988. Du jamais vu pour celui à qui on a souvent répété que les épisodes de gelées étaient censés être très rares. Pourtant, il y a déjà fait face trois fois sur son exploitation de 10 hectares : en 2017, 2020 et 2021. Et cette année, vers les mois de mars et avril, il redoute le même scénario : "Avant les saisons étaient bien marquées, il y avait un repos végétatif pour la plante. Sauf que là, la sève est à peine descendue dans les racines, et dès que les températures vont remonter, elle poussera et ce sera beaucoup trop tôt". Il ajoute : "La vigne risque de partir en débourrement au printemps. Mais si on se prend des températures négatives, toute la récolte part en l'air. J'ai peur de revivre un épisode de gelées."

La verdure fait son apparition au pied des vignes, phénomène qui intervient habituellement au printemps. © Radio France - Hugo Deschamps

Si le gel est redouté, c'est pour son impact sur la récolte. En ce qui concerne Vincent, sur son millésime 2020, année où de fortes gelées ont touché le vignoble bordelais, il n'a produit que 18 000 bouteilles, soit moins de 50% de sa production habituelle. "Sur une année classique, le chiffre s'élève à 46 000. 40 000 bouteilles de rouge et le reste de blanc" précise-t-il. Sans oublier les autres contraintes climatiques auxquelles il doit faire face ces dernières années : "Quand ce n'est pas le gel, c'est la grêle ou la sécheresse."

Des solutions existent pour protéger les vignes des gelées, à l'instar des tours antigel. Une installation bien trop onéreuse pour Vincent Plantade : "En moyenne il faut compter 50 000 euros. J'ai 11 îlots différents, comment faire pour tous les protéger ? C'est un investissement qui coûte très cher pour seulement une matinée par an, voire pas du tout si ça ne gèle pas". La transition vers un autre cépage plus résistant au dérèglement climatique est aussi une méthode employée par certains viticulteurs. Le problème, le temps que cela demande : entre 5 à 7 ans avant d'avoir les premiers résultats.

"Pour les viticulteurs, cette peur est liée à l'incertitude"

Le gel apporte nécessairement son lot d'impacts et d'incertitudes pour les producteurs de vin : "C'est la récolte qui se joue car le plus gros risque, c'est la perte de rendement", précise Isabelle Garçon, conseillère viticole. Elle ajoute : "Les gels consécutifs entraînent des épuisements au niveau du vignoble, car on est sur une plante qui est pérenne." Les conséquences varient en fonction de l'âge de la vigne. Si elle est jeune, l'impact sera moindre. Mais c'est plus préoccupant sur une vigne vieillissante. Pour l'experte en adaptation au changement climatique, les épisodes de gel sont complexes à appréhender : "C'est de la climatologie, de la physique, de la physiologie aussi. Il y a beaucoup de paramètres techniques à prendre en compte."

Néanmoins, lorsqu'il s'agit de gels précoces, à l'image des épisodes de 2021 et 2022, il existe certaines techniques qui permettent de s'y préparer. Isabelle Garçon rappelle notamment que "repousser la taille de la vigne aux alentours du 10 mars permet un débourrement plus tardif, permettant ainsi de gagner 8 à 10 jours en fonction des cépages." Elle ajoute que le positionnement haut de la vigne permet de gratter quelques degrés, qui sont parfois nécessaires pour éviter le gel.