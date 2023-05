Avec un mois de retard, les plantations de pommes de terre ont débuté en Seine-Maritime

La saison de plantation de la pomme de terre a commencé en Seine-Maritime, avec un mois de retard. Les machines sont entrées en action début mai contre début avril normalement. La faute aux conditions météo, un mois de février très sec, puis des mois de mars et avril très pluvieux : 100 millimètres de pluie en mars et 100 millimètres de pluie en avril dans le Pays de Caux au sud de Dieppe par exemple. Thomas Prevost, 27 ans, est exploitant agricole à Bacqueville-en-Caux, il travaille avec son père et sa mère, il est la cinquième génération d'agriculteurs, ils cultivent notamment une vingtaine de variétés de pommes de terre depuis la fin des années 1960. C'est la première fois que cette famille d'agriculteurs commence la plantation de pommes de terre si tard.

Pour rattraper le retard, les cinq salariés en CDI et deux salariés embauchés en renfort mettent les bouchées doubles et se relaient jour et nuit.

C'est une course contre la montre qui a commencé pour les producteurs. Reportage sur l'une des parcelle de cette famille, à Beauval-en-Caux.

Ensuite les pommes de terre seront triées, pour retirer les cailloux, les pommes de terre vertes, pourries ou abîmées (elles serviront à l'alimentation animale). Elles seront stockées en chambre froide puis vendues. Les pommes de terre de cette famille partent en Espagne, au Portugal et en Italie. Il y a aussi un peu de vente à la ferme, 20 tonnes chaque année vendues en local.

Objectif, avoir fini de tout planter le 20 mai, pour que les pommes de terre soient déjà un peu développées en juin pour résister aux fortes chaleurs et au manque d'eau de l'été. La récolte est prévue fin août, à partir du 20 août, et pendant deux mois, jusqu'à mi octobre.