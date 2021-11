Après un chantier long de plus de dix ans, la ligne à très haute tension reliant les communes d'Avelin et Gavrelle est entrée en service ce vendredi 19 novembre. Cette "autoroute de l'électricité" construit par l'entreprise RTE va fournir 4 600 mégawats à 530 communes des Hauts-de-France.

La ligne à très haute tension entre Avelin et Gavrelle est enfin en service

C'est un parcours long de trente kilomètres qui est sorti de terre, reliant plus d'une quinzaine de communes entre Avelin (Nord) et Gavrelle (Pas-de-Calais). Un parcours balisé par 78 pylônes à très haute tension, nouvelle génération, aux allures de mâts de bateaux.

Suspendus à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, deux circuits vont permettre de déployer 4 600 mégawats sur 530 communes de la région. La première partie a été mise en service le vendredi 19 novembre.

Fournir trois fois plus d'électricité

Pour Cyril Wagner, directeur du projet Avelin/Gavrelle de l'entreprise de transports d'électricité (RTE), c'était un chantier devenu indispensable : "Jusqu'à maintenant il n'existait qu'un seul circuit capable de fournir 1 500 mégawats. Aujourd'hui, il y en a deux qui vont fournir trois fois plus. Cette nouvelle ligne va permettre d'assurer une demande en hausse sur les Hauts-de-France".

Sous ces nouveaux pylônes haute tension vivent les habitants de dix-sept communes, divisés sur l'arrivée de cette nouvelle ligne. "Honnêtement, ce n'est pas très joli, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas enfouie", soupire Sandra, habitante de Tourmignies

Moins de champs magnétiques émis

"Moi ça ne me dérange pas, il faut bien que le courant circule. On avait déjà une ligne haute tension, ils ne font que la remplacer", répond Dany, qui vit à Tourmignies.

Certains habitants craignent aussi que cette ligne à très haute tension, trois fois plus puissante que la précédente, puisse avoir des effets néfastes sur la santé à cause des champs électriques et magnétiques.

Face à cette inquiétude Cyrile Wagner directeur du projet Avelin/Gavrelle de l'entreprise RTE met en avant l'étude réalisée par la commission de santé du projet. "Selon les dernières études, cette nouvelle ligne émet trois fois moins de champs magnétiques et électriques que l'ancienne ligne. Par ailleurs, l'impact sur l'environnement est lui aussi grandement réduit grâce à la base étroite des nouveaux pylônes."

Le bras de fer judiciaire, lui, est toujours en cours entre l'entreprise de transport d'électricité et les opposants au projet. Le chantier prendra fin définitivement en juin prochain avec le dépôt de l'ancienne ligne à haute tension.