Avenir des stations : la colère et l’inquiétude des élus de Maurienne

Pas de nouvelles méga remontées mécaniques en Maurienne, ni de nouveaux hôtels géants : la justice stoppe les projets des élus. Le Tribunal Administratif de Grenoble a retoqué mardi 30 mai, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la vallée de la Maurienne. Ce SCOT prévoyait de nouvelles liaisons entre les stations notamment et la création de 22.800 lits neufs supplémentaires.

Une victoire pour les associations environnementales

Plusieurs associations environnementales sont à l’origine du recours devant la justice : France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes , FNE Savoie, Mountain Wilderness et Valloire Avenir et Nature. Ces associations parlent d’une victoire exceptionnelle. Jamais un SCOT de montagne n’avait ainsi été retoqué par la justice" selon Mountain Wilderness.

Pour Martine Noraz, vice-présidente de France Nature Environnement en Savoie, "c'est une victoire des écolos. Il est temps pour les élus de proposer des projets ambitieux niveau environnement, il faut se remettre autour de la table et faire un vrai projet pour la Maurienne".

"Arrêtons de délirer à vouloir étendre des remontées mécaniques et faire de nouveaux lits"

"Il faut faire du ski quand il y a de la neige et proposer autre chose quand il n’y en a pas. Les élus malheureusement ne se rendent pas compte qu’ils doivent proposer de vrais projets pour demain, en tenant compte du réchauffement climatique" ajoute Martine Noraz.

La colère des élus de Maurienne : une décision incompréhensible

Le Syndicat du pays de Maurienne à l'origine du SCOT parle de "décision disproportionnée et réductrice", de "mépris du travail produit par le territoire depuis 10 ans". Jean Claude Raffin vice-président en charge du Scot du pays de Maurienne est en colère aujourd'hui. "Il faut demander aux gens de venir en Maurienne, qu’ils viennent voir si les élus ont bétonné la vallée comme cela se fait ailleurs. Ce n’est pas le cas. Nous avons plusieurs territoires protégés, comme le Parc National de la Vanoise. Des gens affirment des choses sans connaitre le territoire" fulmine l'élu. Et de conclure en soulignant que cette décision de justice va pénaliser de manière dramatique l'ensemble du territoire et ses habitants.

