Avignon se dote d'une charte des terrasses pour plus de propreté et d'harmonie

Le conseil municipal d'Avignon a adopté ce samedi matin la première charte des terrasses de la commune, comme il en existe déjà à l'Isle-sur-la-Sorgue. Jusqu'ici, il n'y avait pas de charte à proprement parler pour les plus de 300 terrasses avignonnaises et la mairie veut établir un code de conduite afin de conserver des places attractives tout en respectant la qualité de vie.

"On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de certaines places, de certaines terrasses, qu'on ne retrouverait pas ailleurs dans des villes avec un tel patrimoine", estime Laurence Lefèvre, l'adjointe à la maire déléguée à la qualité de ville/qualité de vie, qui porte ce projet. Avec cette charte, elle veut ainsi plus de propreté : chaque établissement devra proposer des cendriers et des poubelles sur sa terrasse. Le mobilier et les parasols devront être rentrés à l'intérieur quand l'établissement est fermé pour plusieurs jours, afin d'éviter les amoncellements de feuilles ou de déchets, notamment pendant les épisodes de mistral.

La mairie souhaite aussi une harmonisation des terrasses, à l'image de celles de la place Pie. © Radio France - Adèle Bossard

Les terrasses devront aussi être harmonisées. "Parfois, on se retrouve avec du mobilier partout, que chaque bar a sa jardinière, qu'elles ne sont pas toujours entretenues", regrette Laurence Lefèvre. Les commerçants seront ainsi consultés, place par place, pour déterminer une harmonisation en fonction du paysage et en suivant les règles des Bâtiments de France.

Inciter à laisser les terrasses ouvertes l'hiver

Enfin, une nouvelle tarification sera votée prochainement concernant l'occupation du domaine public à Avignon. Et les établissements qui ouvrent leur terrasse tout l'année, y compris l'hiver, seront avantagés. "Il y a de nombreuses animations de Noël tout le mois de décembre et début janvier mais on s'est rendu compte qu'il y avait peu de terrasses ouvertes. Donc on veut mettre en place une incitation financière pour qu'il y ait une ouverture en décembre et en janvier. Avec le but de rendre notre ville toujours plus attractive", détaille Laurence Lefèvre.

Mais cette proposition est accueillie froidement par plusieurs patrons de bars ou de restaurants. "On reste une ville saisonnière où on travaille bien l'été mais où on est presque à l'arrêt l'hiver, rappelle Mathieu Alexandre, qui gère le bar Les Célestins, place des Corps-Saints. Et il reste beaucoup de contraintes : l'accessibilité à la ville est très difficile, notamment en voiture. Et si on veut plus de terrasses, ça veut dire recruter plus de personne, ce qu'une entreprise comme la nôtre ne pourrait pas se permettre". Cette nouvelle tarification devrait être soumise au vote en conseil municipal au mois de juin prochain.

Le conseil municipal du 25 février 2023 est accessible en replay sur Youtube .