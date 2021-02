Avis défavorable du commissaire-enquêteur pour la centrale solaire de Perpignan-Nord

Un projet qui fait quasiment l'unanimité... contre lui : l'enquête publique organisée fin 2020 sur le projet de centrale solaire au nord de Perpignan a mobilisé un nombre considérable d'opposants. "Près de 730 contributions ont été ainsi comptabilisées dont 99 % d’avis défavorables", note le commissaire-enquêteur.

Porté par l'entreprise Total Quadran, le projet prévoit l'installation de prés de 5.000 panneaux photovoltaïques au-dessus de deux bassins de rétention d'eau, sur une surface de 5 hectares, de part et d'autre du Boulevard Noguères. Dans son rapport, le commissaire enquêteur fustige "l’absence totale d’information (...) et de concertation avec les riverains et les associations concernées" depuis le lancement du projet en septembre 2017 par la communauté urbaine. Ce qui "n’a pas permis (...) d’obtenir l’adhésion du public ou de permettre tout au moins d’amender le projet afin de le rendre plus acceptable par le plus grand nombre".

S'il estime que les effets d'un tel projet sont très limités sur la faune et la flore, le commissaire-enquêteur reconnait qu'il "impacte le paysage et le cadre de vie du quartier" et "constituerait un handicap voire un risque pour le maintien du dernier domaine viticole de Perpignan Nord (Domaine Rière Cadène)". A ses yeux, le dossier est également "fragilisé" par l’opposition manifestée par la municipalité de Perpignan.

Fort de ces arguments, le commissaire-enquêteur émet donc un avis défavorable et recommande "l’organisation d’une véritable concertation" et préconise un redimensionnement du projet, sur une partie seulement du site initial. C'est maintenant au préfet des Pyrénées-Orientales de trancher : il a deux mois pour le faire.