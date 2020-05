Avranches : des habitants invités à piloter la rénovation du quartier Saint-Gervais

La rénovation du quartier Saint-Gervais est un chantier majeur pour les années à venir à Avranches. Elle doit donner un nouveau visage à ce quartier emblématique. Un projet suffisamment important pour que la mairie décide d'associer la population aux décisions en ouvrant trois places aux habitants dans le comité chargé de piloter le chantier.

Prochains travaux d'ici la fin de l'année

Entamée dès 2015 avec la réhabilitation de la place Saint-Gervais et l’installation de sa fontaine, la rénovation du quartier Saint-Gervais s’est poursuivie en 2019 par la création du square des Chapeliers, en partenariat avec l’association « Quartier latin », et le lancement de la réfection de la rue Pomme d’or. Cette année, les projets de la rue Saint-Gervais, du square de la rue Ormond et de la place Saint-Anselme (appelée parking Tabur) vont être étudiés pour un commencement des travaux souhaité d’ici la fin 2020.

Pour y parvenir, un cabinet d’urbanisme « DCI Environnement » s’est vu confier la mission de maîtrise d’œuvre du projet. Au-delà, la réfection de la médiathèque intercommunale, d’importantes aides à l’amélioration de l’habitat, la valorisation du marché et des commerces ainsi que la restauration de l’église Saint-Gervais, vont compléter le projet de rénovation du quartier. Et c'est pour étudier l’ensemble de ces mesures, que la municipalité d’Avranches a décidé de constituer un comité de pilotage participatif associant élus de la majorité et de l’opposition, partenaires institutionnels, associations et habitants. Composé de 21 membres, il se réunira une fois par trimestre ou sur suggestion du maître d’œuvre et donnera des avis qui permettront au conseil municipal de valider les projets.

Attribution des places par tirage au sort et sur candidature

Cinq places sont réservées aux habitants de l’ensemble de la commune nouvelle afin d’intégrer ce comité de pilotage : 2 d’entre elles le sont par tirage au sort sur les listes électorales, les 3 autres sont ouvertes sur la base du volontariat. Si vous souhaitez intégrer ce comité pour exprimer votre point de vue sur l’avenir du quartier Saint-Gervais, vous pouvez adresser votre candidature jusqu’au vendredi 22 mai en indiquant vos nom, prénom, âge, adresse postale, mail et numéro de téléphone à l’adresse secretariat.general@avranches.fr. Selon le nombre de candidatures, une sélection se fera sur la base de plusieurs critères : habiter la commune nouvelle ; être majeur ; la disponibilité en journée pour la réunion trimestrielle ; assurer la parité et la représentation des différents quartiers de la ville, dont un membre habitant le quartier Saint-Gervais.