Axe Flers-Argentan : Un pique-prune menace la poursuite du chantier de la 2x2 voies.

Avec la découverte de cette espèce de scarabée menacée et protégée, la 2x2 voie pourrait bien être suspendue. Le collectif 924 qui lutte contre ce chantier dénonce une non prise en compte de la faune et de la flore.