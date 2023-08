Bactéries, pollutions : comment teste-t-on les eaux de baignades du Finistère ?

Chaque semaine, Delphine, ou un de ses collègues de LABOCEA, repart de la plage de Cap-Coz avec 50 cl d'eau prélevé à quelques mètres du bord. Une mission confiée au laboratoire par l'Agence Régionale de Santé Bretagne pour surveiller la qualité des eaux de baignade sur ce site très fréquenté durant la saison estivale.

ⓘ Publicité

Un protocole de prélèvement bien huilé

Perche à la main, de l'eau jusqu'à la taille, Delphine prélève son échantillon à quelques mètres du bord de la plage de Cap-Coz. Et rien n'est laissé au hasard, jusqu'au point de prélèvement indiqué par coordonnées GPS. Delphine observe et note sur sa tablette le moindre détail : présence d'animaux, d'algues, de déjection, température de l'eau et de l'air. L'échantillon est ensuite placé dans un frigo, le temps du trajet, pour mettre en sommeil les bactéries.

L'échantillon prélevé sur la plage de Cap-Coz est déposé dans un frigo le temps du trajet jusqu'au laboratoire © Radio France - Paul Le Guen

Dans le viseur, deux bactéries fécales : E. coli et les entérocoques. En cas de contamination, elles sont responsables de gastro-entérites, d'otites et de dermatites. Alors l'ARS et les collectivités évaluent les risques, une obligation depuis 1976. Dans le Finistère, ce sont 265 sites d'eaux de mer qui sont testés, à des fréquences différentes, durant la saison estivale de mi-juin à mi-septembre.

De l'étiquetage à l'analyse des échantillons

Arrivé au laboratoire LABOCEA de Quimper, l'échantillon est minutieusement préparé. Il est d'abord étiqueté pour s'assurer de sa traçabilité. "Comme pour les prises de sangs", explique Delphine. Les 50 cl d'eau de Cap-Coz passent ensuite entre les mains des techniciens du laboratoire.

La solution diluée est déposée dans des plaquettes avant l'incubation © Radio France - Paul Le Guen

L'échantillon est dilué puis réparti sur des petites plaques alvéolées avant d'être incubé dans un four à 44 degrés pendant 18 heures puis 44 heures. Objectif de l'opération, faire le tri des bactéries. "C'est la température optimale de croissance des bactéries E. Coli et entérocoques, souligne Laurent Le Gens, chef de service à LABOCEA, on va sélectionner la flore que l'on recherche par la température". Dernière étape, le passage sous une lampe UV. Les échantillons contaminés se deviennent fluorescents. Il ne reste plus qu'à les compter et vérifier s'ils dépassent le seuil d'alerte.

L'Agence régionale de santé informe, la municipalité agit

Si le seuil d'alerte est atteint, le laboratoire transmet l'information à l'ARS Bretagne qui envoie un avis sanitaire à la municipalité concernée. En revanche, c'est à la mairie d'agir. "C'est le maire qui est la personne responsable de l'eau de baignade, insiste Thomas Kérébel, expert des qualités des eaux de baignade à l'ARS Bretagne, c'est à lui de prendre en charge et gérer administrativement l'interdiction de baignade. Il doit aussi chercher les causes de la contamination".

Depuis le début de la saison estivale, dans le Finistère, une quarantaine de sites ont été notifié d'un avis sanitaire défavorable pour mauvaise qualité de l'eau de baignade.