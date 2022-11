Badevel (Doubs), laboratoire de l'hydrogène vert, vise l'autonomie énergétique

Alors que le Sénat examine ce mercredi le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, attardons-nous sur l'initiative de cette petite commune du Doubs (818 habitants), aux confins du Territoire de Belfort et de la Suisse. Badevel, laboratoire et école de formation de l'hydrogène vert.

La commune se lance dans un projet ambitieux qui vise à l'indépendance énergétique. L'idée est d'équiper les bâtiments communaux de plus de 200 panneaux solaires et d'une chaudière biomasse qui produiront de la chaleur et de l'électricité, dont le surplus sera transformé en hydrogène, afin d'être stocké et réutilisé lorsque le besoin se fera sentir.

Un projet à 5 millions d'€ qui devrait être financé à 80 % notamment par les fonds "France 2030" et ceux de la Région Bourgogne Franche-Comté dans la continuité de "Territoires d'Innovation" dont le Pays de Montbéliard et le Grand Belfort ont été lauréat en 2019.

Un démonstrateur de village durable

"Avec la crise ukrainienne, on se dit que c'est le bon choix", explique Samuel Gomes, le maire de la commune, par ailleurs chercheur à l'UTBM. "Badevel, dans cette terre d'hydrogène qu'est le Nord Franche-Comté, se propose de faire la synthèse entre les transitions numériques et énergétiques, pour atteindre l'autonomie à un horizon de cinq ans. Nous souhaitons devenir un démonstrateur de village durable puisque nous sommes lauréat d'un projet national".

Des capteurs pour suivre les consommations d'énergie dans les bâtiments de Badevel © Radio France - Christophe Beck

Le projet, intitulé Living Lab BADEVEL H2 bois , est dans sa phase incubation (études), avant d'engager les réalisations d'ici un an fin 2023. Dans un premier temps, plusieurs bâtiments, mairie, écoles, salle des fêtes, ont été équipés de capteurs pour analyser les besoins . La population peut déjà accéder aux relevés en temps réels. Ils permettront de dimensionner les équipements : quelques 200 panneaux solaires, mais également une chaudière biomasse (alimentée par le bois de la forêt de Badevel) et des pompes à chaleur.

Une énergie pour les bâtiments communaux, mais aussi les habitants

"On produira de la chaleur et de l'électricité. Et on stockera le surplus en format hydrogène avec un électrolyseur qui transforme cette énergie en gaz", explique Samuel Gomes. Cette énergie pourra être utilisée pour les bâtiments communaux, dès que nécessaire, mais les habitants pourront en profiter également. "On pourrait les intégrer par des groupements d'achat de panneaux photovoltaïques. Ou faire ce qu'on appelle un groupement d'autoconsommation collective."

Le projet prévoit également la construction d'un éco quartier de huit maisons, dont une inclusive pour des séniors. Ces maisons serviront elles aussi de laboratoire pour améliorer l'isolation et la production d'énergie.

Et Badevel, pionnière dans le stockage hydrogène à l'échelle d'une commune, ambitionne également de créer un lieu de formation pour des étudiants et des professionnels de l'hydrogène, mais aussi pour les communes qui voudront profiter de son expérience.

Le chantier d'e ECOFERME de Badevel dans sa phase finale © Radio France - Christophe Beck

Mais ce projet de "Living Lab" durable à Badevel va plus loin. Il vise également une gestion innovante de la ressource en eau, mais également des déchets, ainsi que la création d'une e-ECOFERME , sur le principe d'un jardin communautaire, avec robots maraîchers, ruches connectées, cultures en aquaponie (avec que de l'eau), mais des cultures plus traditionnelles et un verger.