Baie d'Authie : l'érosion provoque la chute spectaculaire d'un blockhaus dans l'eau

C'est un habitué de la baie d'Authie qui a pris ce saisissant cliché, à Grosffliers visible sur la page facebook de l'association SOS Baie d'Authie. On y voit un blockhaus datant de la seconde guerre mondiale, au pied d'une dune qu'il a dévalée tel un ballon fonçant vers la mer.

Une érosion accélérée

Cet événement ne surprend finalement pas le président de l'association SOS Baie d'Authie, Daniel Moitel :

Même un blockhaus tombe ! On perd 10 mètres de littoral par semaine

"C'est un phénomène courant", explique cet observateur de la région : "depuis le mois de mai, on doit en être à 110 mètres, 120 mètres [de recul du littoral], on ne sait même plus compter".

Des sables mouvants

"On a vu apparaître il y a deux semaines un bunker, dans la dune, il était enterré, on ne le voyait pas".

Avec les coups de vents, il s'est découvert et en deux marées, c'est tombé.

Pour Daniel Moitel, le blockhaus va maintenant descendre dans le lit du fleuve et disparaître doucement, un peu comme "un phénomène de sables mouvants". C'est toute la baie d'Authie qui est menacée par ce recul des dunes, d'où des travaux d'urgence qui sont en cours.