Baie de Bourgneuf : opération de nettoyage trois semaines après la pollution des plages au polystyrène

Plus de trois semaines après l'apparition d' une pollution aux micro-plastiques en baie de Bourgneuf , il reste encore beaucoup de polystyrène sur la grande plage de la Bernerie-en-Retz. La société à l'origine de la pollution organise une nouvelle opération de nettoyage, cette fois à l'aide d'une mini-pelle mécanique, pour ramasser le polystyrène sur le sable mardi 9 mai.

Quelques jours plus tôt, une quinzaine de bénévoles ont tenté de ramasser à la main les billes de polystyrène à La Bernerie. Mais au bout de quatre heures à remplir des sacs poubelle entiers, ils ont dû se rendre à l'évidence. "On est désemparé quand on voit ça, on baisse les bras et on se dit que malheureusement, on ne peut rien faire", souffle le représentant de l'association Surfrider en Loire-Atlantique, Jean-François Grandsart.

Retirer la laisse de mer

L'objectif était de préserver au maximum la laisse de mer, des algues, coquillages et débris naturels rejetés par la mer sur le sable, essentiels à la biodiversité. Mais la tâche était colossale. "Là, le polystyrène est vraiment ancré dans la laisse de mer, dans le sable, et c'est très difficile de le séparer. On a essayé de la tamiser mais avec le sable mouillé c'est très compliqué, et on a dû baisser les bras finalement, parce que c'est une dépollution impossible avec des moyens humains", poursuit le militant.

La plage doit donc être dépolluée à l'aide d'une mini pelle-mécanique. Elle va racler le sable en surface et retirer la laisse de mer qui sera ensuite incinérée à Saint-Nazaire. Une opération prise en charge par la société à l'origine de la pollution, celle qui a installée des plateformes flottantes remplies de polystyrène au large du Croisic.