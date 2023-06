Baie de Paulilles : des bouées pour protéger les fonds marins et limiter le tourisme

Au plus fort de l'été, plus de 200 bateaux par jour peuvent venir dans la baie de Paulilles (Pyrénées-Orientales). La mer se transforme presque en un parking géant, pour bateaux. Autant de navires, qui jettent l'ancre, et abîment ainsi les fonds marins qui se trouvent en-dessous, si appréciés des plongeurs. Alors depuis l'année dernière, le Département et le parc naturel marin, qui gèrent le site, ont commencé à mettre en place une réglementation pour tenter de protéger le site. Le mouillage est interdit dans toute la baie, sauf s'il se fait dans des zones de sable.

Il y aura 80 bouées au total

Le parc naturel a compté jusqu'à 200 bateaux en une journée au plus fort de l'été. - Parc naturel marin

Pour permettre quand-même aux plaisanciers de profiter du lieu, des bouées ont été installées l'an passé dans la zone gérée par le parc naturel marin. "28 bouées, déroule Alizée Martin, chargée de mission au parc. Dix rouges, réservées aux structures de plongée, les autres blanches, pour les bateaux". Dans la zone restante, gérée par le Département, 51 bouées doivent prochainement être installées. De quoi éviter aux navires de jeter l'ancre, et de râcler les fonds marins.

Quatre heures, pas plus

Des fonds particuliers, spot privilégié des plongeurs, mais qui tendrait à disparaître à cause de la surfréquentation. "Si c'est l'une des plus belles anses de la côte, c'est aussi parce qu'elle héberge des habitats variés, rares. De l'herbier de Posidonie par exemple, espèce protégée qu'on ne retrouve qu'en Méditerrannée. Elle grandit d'un cm par an. Donc c'est très très long une fois qu'on l'a détruit", développe la chargée de mission. Des habitats dans lesquels des poissons viennent se nourrir, se reproduire, se cacher.

Une ancre jetée dans la baie de Paulilles. - Parc naturel marin

Non seulement le lieu de "stationnement" est donc maintenant limité, mais aussi la durée : 4h, pas plus (seule exception, il est possible d'y passer la nuit). "Cela doit permettre un roulement, un bateau ne peut pas rester deux semaines" appuie Alizée Martin.

"Nous ne sommes pas sur un parking, pas d'horodateur"

Autant de règles difficiles à connaître. D'abord parce que le site, protégé, ne permet pas de balisages, de panneaux, ou de bouées, informatives. Mais aussi parce que le profil des plaisanciers a évolué remarque Alizée Martin : "Il y a maintenant beaucoup de personnes qui ont le permis bateau mais n'en font qu'une à deux fois par an. Des gens qui font des sorties à la journée. On doit arriver à sensibiliser ce public". Cette année, le parc naturel marin a donc distribué la réglementation détaillée dans les capitaineries, a mis en place une charte avec les loueurs de bateaux. Deux kayakistes ont aussi été embauchés spécialement, pour informer tout l'été les plaisanciers dans la baie.

Autant de règles difficiles aussi à contrôler. "Mais cela n'est pas le but, déclare-t-elle. Des contrôles demanderaient d'importants moyens. Si on a mis en place cette réglementation, c'est vraiment pour éviter les abus. On compte sur le savoir-vivre de tous. Nous ne sommes pas sur un parking mais en mer, il n'y a pas d'horodateur. Après, si on voit un bateau présent plusieurs jours, on ira lui demander de partir". Dans l'arrêté, des sanctions sont prévues (une amende de quelques centaines d'euros), mais n'ont encore jamais été utilisées.