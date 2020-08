Cyanobactéries : baignade déconseillée sur la base de loisirs des Ballastières à Champagney

La baignade est actuellement déconseillée sur la base de loisirs des Ballastières, située entre Champagney et Ronchamp, en Haute-Saône. Le site propose une plage, avec accès à un plan d'eau aménagé pour la baignade. Mais ces jours-ci des cyanobactéries, qu'on appelle aussi les algues bleues, sont présentes dans l'eau. De nouvelles analyses sont attendues ce mercredi dans la journée. En attendant la baignade est déconseillée.

Que sont les cyanobactéries ?

Les cyanobactéries sont des organismes microscopiques qui peuvent se développer dans les eaux douces superficielles, stagnantes, peu profondes, riches en nutriments et former des dépôts abondants de couleur généralement bleue verte et des mousses appelées "efflorescences algales". Ces efflorescences peuvent apparaître et disparaître rapidement, en fonction de la température, de l’ensoleillement et du vent.

Quels sont les risques pour la santé ?

Certaines espèces de cyanobactéries peuvent produire et libérer des toxines qui peuvent être à l’origine de risques pour la santé des baigneurs et des pratiquants d’activités nautiques. Lors du contact avec l’eau : irritation et rougeur de la peau, du nez, de la gorge, des yeux, des muqueuses. Lors de l’ingestion de l’eau : maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements, mortalité d’animaux... Ces toxines peuvent également se retrouver dans la chair de certains poissons, ainsi que dans leur foie et leurs viscères.

Certaines précautions doivent être respectées

Éviter de se trouver en contact avec des zones de dépôts abondants, d’irisations de couleur verte et de mousse

Éviter d’avaler de l’eau

Prendre une douche soignée après la baignade ou la pratique de loisirs nautiques

Nettoyer le matériel et les équipements de loisirs nautiques

Consulter un professionnel de santé (pharmacien, médecin) en cas d’apparition de troubles de santé

Éviter de laisser boire ses animaux domestiques afin d’éviter toute intoxication par ingestion d’eau, et consulter un vétérinaire en cas de comportement inhabituel.

Signaler toute mortalité d’animaux sauvages.

Éviscérer et étêter systématiquement les poissons pêchés, éviter la consommation de petits poissons type "friture".

à lire aussi Doubs : un corps découvert dans l'eau à la base de loisirs de Brognard