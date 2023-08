Baignade interdite au lac de l'Ermitage à Lormont, en raison de la présence de cyanobactéries

La baignade est interdite, pour les personnes comme pour les animaux, au lac de l'Ermitage à Lormont, indique la mairie ce mercredi 9 août. La pêche également, après la découverte de la présence de cyanobactéries dans l’eau du parc de l’Ermitage. Les analyses ont été menées par le laboratoire Eurofins. La mairie de Lormont précise que cette algue, "même à faibles quantités, est dangereuse pour les humains, comme pour les animaux si elle est ingérée ou inhalée". Déjà en juillet, la préfecture de la Gironde avait interdit, pour la même raison, la pêche, la chasse et la consommation des poissons dans certains cours d'eau et jalles de cinq communes du nord-ouest de Bordeaux : Le Taillan-Médoc, Le Haillan, Blanquefort, Eysines et Saint-Médard-en-Jalles.

ⓘ Publicité