Baignade interdite aux Sables d’Olonne

La baignade, les activités nautiques et la pêche à pied sont interdites en baie des Sables d’Olonne, ce lundi, de la grande plage à Tanchet. C’est une mesure de précaution, indique la municipalité, suite à l’incident qui s’est produit ce dimanche. Une importante canalisation d’eaux usées s’est rompue dans le secteur du magasin Decathlon. Une cellule de crise a été mise en place, les services de la Saur et de agglomération sont intervenus, mais en raison des pluies importantes, les bassins de stockage ont débordé et il y a eu des surverses. Environ 1500 m3 d’eaux usées et de pluie se sont déversés dans Port Olonna.

Les réparations sont en cours, et plusieurs analyses sont prévues ce lundi et mardi matin. C’est en fonction de leurs résultats que l’arrêté d’interdiction pourra éventuellement être levé.