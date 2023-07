Baignade interdite "jusqu'à nouvel ordre" à l'étang de la Vallée à Combreux

L'étang de la vallée à Combreux, en été, avec sa plage et sa baignade

Mais que se passe-t-il à l'étang de la Vallée à Combreux ? Un an après avoir vu son activité largement perturbée par la présence de cyanobactéries , cette fois ce sont des "entités blanches" dans l'eau qui conduisent le Département du Loiret à interdire "par mesure de précaution" la baignade "jusqu'à nouvel ordre". Malgré les opérations de nettoyage menées lundi 17 juillet, le phénomène est réapparu sur la plage et à la surface de l'eau.

ⓘ Publicité

Ces "entités blanches" sont en réalité des mollusques, probablement des palourdes japonaises, dont la subite mortalité reste, pour l'heure, inexpliquée. "Il y a plusieurs hypothèses", liste Yves Bergot, responsable du service canaux et environnement du Département du Loiret. "Il peut s'agir d'un manque d'oxygène ou d'une trop forte variation de la température de l'eau. Ca peut aussi s'expliquer par la présence d'une substance dans l'eau mais c'est moins probable" ajoute Yves Bergot qui reconnait "ne pas avoir vraiment d'explications" à ce phénomène.

L'Agence Régionale de santé analyse le phénomène

"L'Agence Régionale de Santé travaille actuellement sur la cause de cette mortalité et les éventuelles conséquences de ce phénomène sur la qualité des eaux" indique dans un communiqué le Département du Loiret. "Ce ne sont pas vraiment des analyses sur les mollusques car pour mener des analyses il faut savoir à peu près ce qu'on cherche, explique Yves Bergot, l'ARS cherche si un phénomène semblable s'est déjà produit ailleurs en France et s'il a eu des conséquences".

En attendant, les opérations de nettoyage se poursuivent mardi 18 juillet. "C'est toujours embêtant de fermer la baignade en plein été parce qu'il y a une attente forte, notamment des personnes qui ne partent pas en vacances" souffle Yves Bergot qui ne veut "prendre aucun risque et assurer avant tout la sécurité des usagers". Si la baignade est interdite à l'étang de la Vallée, les activités nautiques restent accessibles. Celles induisant une immersion, comme le paddle, sont toutefois déconseillées.