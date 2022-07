Baignade interdite jusqu'à nouvel ordre à la base de loisirs du Gué de Selle à Mézangers

C'est une mauvaise nouvelle pour les habitants et les touristes de passage dans les Coëvrons en ce début de vacances d'été. Le plan d'eau de la base de loisirs du Gué de Selle, à Mézangers, près d'Evron, est fermé temporairement à la baignade. Des cyanobactéries ont été découvertes.

De nouveaux contrôles vont être effectués et c'est l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire qui donnera, en fonction des résultats, son feu vert pour pouvoir de nouveau en profiter. La qualité des eaux est étroitement surveillée et une nouvelle réglementation encore plus stricte est désormais appliquée. La communauté de communes des Coëvrons rappelle que la plage et les autres activités du site restent accessibles au public.

►► De quoi s'agit-il ?

Les cyanobactéries sont des micro-organismes qui prolifèrent dans les eaux douces ou salées. Il arrive qu'elles se multiplient très rapidement créant un phénomène appelé “efflorescence”. Dans ce cas, la couleur de l'eau peut changer et devenir verte ou rouge. Une odeur nauséabonde envahit parfois ces espaces. Une accumulation de cyanobactérie peut aussi apparaître à la surface de l’eau. Ces micro-organismes produisent des toxines qui peuvent être dangereuses. En cause : le réchauffement climatique mais aussi des apports trop importants en azote et en phosphore. Ces nutriments, qui sont déversés dans les points d'eau, proviennent des élevages, des engrais ou encore du rejet des eaux usées.

►► Les risques

L'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire, ne répertorie aucun cas d’intoxications mortelles chez l’homme. Des symptômes peuvent néanmoins survenir en cas de contact comme des irritations de la peau, des nausées, des vomissements ou encore des douleurs musculaires. Il faudra alors bien se laver et consulter un médecin. Pour éviter une contamination, il convient de respecter les panneaux "baignades interdites". Les chiens et la faune sauvage peuvent être mortellement atteints. Il est donc important de garder les animaux en laisse à proximité des points d’eau contaminés.