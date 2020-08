Baignade interdite : les plages de Saint-Pair-sur-Mer fermées pour risque de pollution

Encore des interdictions de baignade sur les plages de la Manche. La faute à la météo et aux violentes précipitations des dernières heures. A Saint-Pair-Sur-Mer, baignade et pêche à pieds sont interdites.

Baignade et pêche à pieds sont interdites jusqu'à nouvel ordre à Saint-Pair-sur-Mer.

L'arrêté municipal a été pris ce lundi 17 août au matin. Depuis 11 heures 30, il est interdit de pratiquer la baignade, et la pêche à pieds sur les plages du Casino, de Kairon et plage Saint-Gaud, sur la commune de Saint-Pair-sur-Mer. En cause, le risque de contamination des eaux de baignade suite aux précipitations qui se sont abattues dans le secteur.

Cette interdiction s'accompagne d'une série de mesures visant à vérifier la qualité des eaux. Les résultats obtenus détermineront la levée ou non des interdictions.