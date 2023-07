Baignade interdite sur trois sites en Corrèze et Haute-Vienne, à cause des cyanobactéries

La baignade est actuellement interdite dans le lac du Coirroux et le plan d'eau de Tarnac en Corrèze, ainsi qu'au plan d'eau de Saint Martin Terressus en Haute-Vienne. En cause : des cyanobactéries, qui peuvent qui peuvent causer des problèmes de santé chez l'homme et les animaux.