La déchetterie de Baillargues ne fait pas que broyer, elle récupère aussi des objets réparables

Le ballet des voitures et camionnettes entrant et sortant de la déchetterie est incessant à l'approche de la rentrée. Beaucoup déchargent des vieux meubles, de la ferraille, ou de l'herbe et des branchages. À l'issue du parcours où chacun jette ses détritus, un local blanc est ouvert depuis quelques semaines. C'est un point de réemploi des déchets. Comprenez, un endroit où l'on peut apporter les objets qui peuvent encore être réparés.

"On prend presque tout."

Dans ce local, on trouve des poussettes, trottinettes, lustres, livres, jeux pour enfants... et même des skis ! "On prend quasiment tout, lance Ottman Bourhaba, employé de la déchetterie. On demande simplement aux gens si les objets donnés ne sont pas défectueux." Les utilisateurs ne se bousculent pas devant le local blanc, mais ils sont quelques uns à venir donner du matériel qu'ils pensaient jeter. "C'est la première fois que je vois ça et c'est une bonne chose", sourit Jacques, venu déposer un gaufrier et un chauffage de salle de bain.

"Faire profiter d'autres enfants."

Même chose pour François, qui débarque avec plusieurs vélos et jouets en plastique qui traînaient au fond de son garage. "C'est toujours bien de donner une seconde vie à des objets, surtout si c'est pour faire profiter d'autres enfants" reconnaît-il. Ce point de réemploi des déchets "est régulièrement plein" affirme Ottman Bourhaba.

Ces objets ainsi récupérés sont ensuite confiés à l'association Emmaüs qui est chargée de les remettre en état.