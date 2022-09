Baisse de 10% de la consommation énergétique de la ville de Nice : "il faut aller plus loin" disent les verts

L'heure de la sorbriété énergétique à Nice ! Le maire Christian Estrosi annonce un plan visant à économiser 10% de la facture globale de la ville, en terme d'éclairages d'abord : certains axes seront dans le noir de 23h à 5h du matin, il n'y aura plus qu'un lampadaire sur trois allumé sur la promenade des anglais. Réduction en terme de consommation globale d'énergie avec la réduction du nombre de bureaux des agents de la ville grâce au développement du télétravail. Première réaction d'Hélène Granouillac : conseillère municipale d'opposition, écologiste et présidente de l'association Terre Bleue. "Je dis enfin, et je dis dommage !"

Elle appelle à aller encore plus loin

Hélène Granouillac a un tas d'autres idées pour aller encore plus loin et réduire encore plus drastiquement la facture : "on supprimerait plein de panneaux publicitaires, et le projet d'extension de l'aéroport de Nice, plusieurs destructions qui polluent énormément, prenez le théâtre national de Nice." Selon elle, il y a aussi un vrai manque d'anticipation "on est en train de prendre des décisions au pied du mur."