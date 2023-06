Ballan-Miré : un an après l'orage de grêle, l'horticulteur en colère contre l'inaction climatique de l'État

Les stigmates sont encore visibles, un an après, sur certaines de ses serres. Des impacts de grêlons sur le plastique, çà et là. En revanche, sur la principale pépinière en verre de 1.100 m², rien ne laisse présager qu' un violent orage s'est abattu sur l'exploitation de Frédéric Couratin , à Ballan-Miré, dans la nuit du 3 au 4 juin 2022.

Les trois-quarts des vitraux ont été changés. Un investissement de plus de 80.000 euros, entièrement pris en charge par l'assurance. Mais il a fallu quatre mois à l'horticulteur pour retrouver une toiture uniforme. "La pose s'est faite en octobre, explique-t-il. Pendant ce laps de temps, j'ai dû composer avec des trous dans le toit, du vent qui s'engouffre, un soleil qui tape par endroits et pas à d'autres, ça a demandé une sacrée organisation pour sauver les plants." Même, s'il le reconnaît, il a dû en jeter quelques-uns. "Et il ne faut pas oublier qu'après la grêle, on a eu un été très chaud. On a eu des interdictions d'arroser donc quand on cultive des plantes, c'est compliqué. Comme les gens ne pouvaient pas arroser, ils ne venaient pas acheter de fleurs."

Or, Frédéric Couratin comptait beaucoup sur cet été 2022, pour se refaire un peu la cerise, après un mois de juin cauchemardesque. "Avec mon équipe, on a passé un mois à ne faire qu'enlever les débris. Un mois à nettoyer, à reprendre chaque plant - il y en a des milliers - pour enlever les bouts de verre dans la terre. C'est un mois pendant lequel on ne produit rien donc c'est un mois de perdu."

"Je ne sais pas où va l'horticulture et à quoi elle ressemblera dans quelques années"

Déjà victime d'un autre orage de grêle il y a huit ans, le pépiniériste le sait, ce sont les risques du métier. Gérer les aléas de la météo fait partie du quotidien. Mais ce quotidien devient de plus en plus imprévisible. "Ce qui m'agace profondément, c'est que l'on sait pertinemment que l'on va avoir des conflits de masse d'air, entre un air froid et un air chaud, de plus en plus intenses. Et on ne fait rien pour lutter contre ça. Les décisions sont prises par des personnes qui ne vont pas sur le terrain. Je ne sais pas où va l'horticulture et à quoi elle ressemblera dans quelques années."

À son "petit niveau", Frédéric Couratin assure avoir fait quelques changements. Il ne chauffe plus ses serres avec un groupe électrogène, depuis un an et demi. Bien lui en a pris, avec la flambée des coûts de l'énergie. Et puis, sur son autre serre ravagée par l'orage en 2022, il va installer du polycarbonate sur le toit à la place du verre. Ce qui permettra de créer une forme de chaleur naturelle à l'intérieur et de mieux résister que le verre, en cas de grêle. Mais ce n'est selon lui qu'un pansement. Le remède, c'est aux pouvoirs publics de s'en charger. "Il va falloir changer de modèle et prendre des mesures courageuses pour faire face au réchauffement climatique, sinon, on va droit dans le mur."