Ballon d'Alsace : ouverture (enfin) d'une piste de ski ce mardi à La Gentiane

Bonne nouvelle au Ballon d'Alsace : le froid est de retour ! La station va donc pouvoir ouvrir ce mardi 31 décembre une (petite) partie de son domaine skiable : la piste verte de la Petite Gentiane sera accessible de 9h à 16h30. Deux autres pistes seront également ouvertes aux Démineurs : une piste verte pour le ski de fond, et une piste de luge. Un tarif exceptionnel est proposé : tarif unique à 10 euros pour le ski alpin, 4 euros pour le ski nordique, la luge est gratuite.

"Il a fait un petit peu plus froid les dernières nuits donc on a pu produire de la neige de culture et ce (lundi) matin, ils étaient en train d'étaler cette neige de culture sur la Petite Gentiane, il va également faire froid dans la nuit de lundi à mardi, ce qui va nous permettre de pouvoir ouvrir dès ce mardi matin 9h", explique Carole Becht du Syndicat Mixte du Ballon d'Alsace.

Une ouverture partielle bien tardive

La station devait ouvrir il y a dix jours, le samedi 21 décembre, mais il ne faisait pas assez froid. Ces dernières heures, il a fallu faire fonctionner sept canons à neige sur la Petite Gentiane. "On ne peut pas mettre en production l'ensemble du domaine, ça n'a pas de sens pour l'instant, c'est pour ça qu'on est resté sur la Petite Gentiane (...), on essaye vraiment de faire tout ce qu'il faut pour que les gens soient contents et puissent enfin venir un petit peu skier ou luger", ajoute Carole Becht.

La piste de la Petite Gentiane devrait pouvoir rester ouverte jusqu'à samedi, avant le retour de conditions normales la semaine prochaine. "Ils annoncent de la neige pour samedi soir et un gros refroidissement allant jusqu'à -7 dimanche soir, donc je pense que ça va être un petit peu chaotique jusqu'à samedi mais après, a priori, ce sera des conditions à nouveau normales".