L'érosion du littoral "ne doit pas empêcher de vivre sur nos territoires", lance Barbara Pompili à Bordeaux

L'érosion des côtes "s'aggrave" et "s'accélère" avec le réchauffement climatique, rappelle ce vendredi matin Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, sur France Bleu Gironde. Elle est en déplacement en Nouvelle-Aquitaine pour appeler les maires à se mobiliser face au phénomène.

"On ne peut plus se cacher la tête sous le sable", a lancé Barbara Pompili, invitée de France Bleu Gironde ce vendredi matin, pour appeler les maires de Nouvelle-Aquitaine à se mobiliser face au phénomène d'érosion du littoral. La ministre de la Transition écologique est en déplacement en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi pour préciser les mesures prises par l'État pour lutter contre le recul du trait de côtes, dans le cadre de la Loi Climat et Résilience. En moyenne, chaque année, le trait de côte recule de 2,50 mètres en Gironde, 1,70 mètres dans les Landes. D'ici à 2050, l'océan devrait avancer de 50 mètres supplémentaires.

"Le phénomène d'érosion du littoral est connu depuis longtemps mais le réchauffement climatique l'aggrave, et l'accélère, rappelle Barabara Pompili. Il faut donc que l'on réagisse". "Je suis en Nouvelle-Aquitaine pour appeler tous les maires à se mobiliser face à ce phénomène", martèle la ministre sur France Bleu Gironde, "on ne peut plus se cacher la tête sous le sable". 46 communes ont été identifiées en Nouvelle-Aquitaine, la ministre entend cartographier le phénomène pour mieux lutter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le dispositif prévu par la loi Climat & Résilience prévoit un droit de préemption des communes sur les terrains côtiers à risque, les collectivités s'en rendront ainsi propriétaires. Mais la ministre précise : "ces territoires peuvent continuer à vivre". La collectivité pourra ainsi "installer un restaurant, louer le terrain pendant 40 ans et ensuite, utiliser les fonds pour réhabiliter le site.On ne veut pas que l'érosion bloque tout".

Deux millions d'euros déjà débloqués pour aider les communes côtières de Nouvelle-Aquitaine

"Nous avons déjà commencé à travailler avec de nombreuses communes en Nouvelle-Aquitaine", salue la ministre. Deux millions d'euros ont été débloqués pour aider les communes de Saint-Jean-de-Luz ou encore Lacanau pour faire face au phénomène et à ses conséquences économiques.

La députée La République en marche du Bassin d'Arcachon Sophie Panonacle a déposé devant l'Assemblée nationale, mardi 8 février, un texte pour mettre en place un fonds de l'érosion côtière à destination des communes du littoral, proposant un fond de solidarité. "C'est une proposition qui va nous aider dans notre travail à l'avenir", salue la ministre.