Barbara Pompili à Marseille pour défendre les vélos-cargos

C'est après avoir visité le Data Center Interxion sur le port de Marseille, le site de ZeBox, un incubateur et un accélérateur de start-ups créé en 2018 et la calanque de La Vesse, que la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili va embarquer sur un "vélo-cargo" à Marseille. Une façon de présenter son projet de loi Climat et Résilience qui prévoit l'instauration de zones à faibles émissions dans toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants.

"La transition écologique va entraîner des politiques différentes, il va y avoir à Marseille une zone à faible émission et pour cela il faut trouver des solutions adaptées et continuer à avoir une vie économique toujours aussi soutenue", explique la ministre. Les vélos-cargos pourraient donc remplacer certains camions de livraison.

"On voit que ça fonctionne très bien quand on les met en place, simplement pour que des vélos-cargos puissent fonctionner il faut qu'il y ait un certain nombre d'adaptation.il faut que les infrastructures soient là, il faut aussi aider par des subventions et c'est ce que va faire le plan cyclologistique." - Barbara Pompili

À l’issue de la déambulation à vélo-cargo dans les rues de Marseille, la ministre présentera le plan national en faveur du développement de la cyclologistique en France.