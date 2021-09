Barbara Pompili se dit "très réservée" sur les éoliennes de la Sainte Victoire

Quelques heures avant l'ouverture à Marseille du Congrès international de la nature, Barbara Pompili s'est exprimé sur l'installation des éoliennes près de la montagne Sainte-Victoire. Sur France Bleu Provence, la ministre de la Transition écologique se dit "très réservée" sur ces 22 pylones implantés sur un terrain Natura 2000.

Ces éoliennes ont été installées sur les communes d'Artigues et d'Ollières dans le Var il y a plus d'un an. "Je pense que maintenant que ça ne passerait plus, estime Barbara Pompili. Mais il y a des procédures judiciaires en cours. Je suis très attentive à ce qui va se passer".

En février 2020, le tribunal administratif de Toulon a donné raison à l'association Sites et Monuments et à ceux qui attaquaient le projet. Un an plus tard, la Cour administrative a reconnu que " la société aurait dû justifier de la délivrance d'une autorisation environnementale avant le démarrage des travaux".

Favorable aux éoliennes comme source d'énergie renouvelable, la ministre affirme avoir le soutien d'Emmanuel Macron. Mais Stéphane Bern qui s'est fait le porte-parole des anti-éoliennes jure qu'il a le soutien du couple présidentiel. "Brigitte Macron soutient mon combat, affirme-t-il. Le Président, en privé, me dit que j’ai raison, qu’il faut que cela s’arrête »