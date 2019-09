Barrage de Sivens : une nouvelle étude lancée et le principe d'une retenue d'eau acté

Après trois heures et demi de réunion, les pros et anti barrage à Sivens sont parvenus à un consensus sur une nouvelle retenue d’eau sur le bassin du Tescou. Les résultats d’une étude sur les besoins en eau seront connus dans deux mois.

Lisle-sur-Tarn, France

On avance, mais à petit pas. A Sivens dans le Tarn, les 51 membres de l’instance de co-construction composée d'élus locaux, d'agriculteurs et d'associations écologistes réunis ce Lundi 9 septembre à la maison forestière de Lisle-sur-Tarn sont sortis sur un consensus. Il n’y a pas encore de véritable décision sur un possible barrage. En revanche l'étude sur les besoins en eau demandée depuis des années par les écologistes est enfin lancée. Un projet toujours très sensible, quasiment cinq ans après la mort de Rémi Fraisse, le jeune écologiste tué par la grenade d'un gendarme mobile.

Une étude sur les besoins en eau

Écologistes et agriculteurs sont sortis relativement satisfaits de la réunion qu'on annonçait décisive à Sivens. Les premiers repartent avec une étude des besoins qui sera lancée par l'agence de l'eau. Elle doit durer deux mois. Les agriculteurs eux sont satisfaits que l'hypothèse d'un barrage ait été retenue parmi les solutions validées. Toutefois on ne sait pas où sera ce barrage et pour quelle quantité d'eau.



51 membres de l'instance de coconstruction étaient présents à la maison forestière de Sivens © Radio France - Sandrine Morin

Un jour historique

La maire de Lisle-sur-Tarn , Marilyn Lherm , parle elle d'un "jour historique" qui a enfin permis de faire se reparler deux groupes qui paraissaient irréconciliables.