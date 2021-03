Le barrage du Salagou, un quinquagénaire en pleine forme

Le barrage du Salagou a passé le demi-siècle d'existence, il a 52 ans pour être tout à fait précis. Le 4 mars 1969 marque le début de la mise en eau de l'ouvrage, crée suite "aux inondations meurtrières dans l'Héraut et le Gard" selon Christophe Morgo, vice-président du Conseil départemental de l'Hérault, délégué à l'Environnement. Et pour être sûr qu'il est toujours en forme, en plus des vérifications hebdomadaires d'usage réalisées par le barragiste en permanence sur le site, il a droit à un check-up complet tous les 10 ans. Le dernier en date vient de se terminer : RAS.

Le robot permet d'avoir un niveau de détail de l'ordre du centimètre comme une échographie quand on attend un enfant"- (Nicolas Juanola)

Quand on sait que ce barrage haut de 60 mètres retient plus de 100 millions de m3 d'eau, il a intérêt à ne présenter aucun défaut ! Lors de cette inspection décennale, rien n'est laissé au hasard. La partie immergée de l'ouvrage est contrôlée centimètre par centimètre par un robot sous-marin, sorte de cube d'une centaine de kilos commandé depuis la surface. "Il est équipé de caméras optique, acoustique et d'un sonar à balayage qui nous permet de cartographier et d'inspecter toutes les parties nécessaires pour le diagnostic de l'ouvrage" explique Gérald Forissier, le directeur technique de Satif OA, la société chargée des vérifications.

Inspecté par les hommes du commandant Cousteau

Lors de la première inspection de ce type, à la fin des années 70, "ce sont les scaphandriers de l'équipe du commandant Cousteau qui étaient intervenus pour faire le même travail que le robot qu'on a aujourd'hui et qui ont eu les mêmes conclusions : une bonne tenue des matériaux" se félicite Nicolas Juanola, chargé des barrages au Département.

En cas de problème, il existe sept sirènes d'alerte en amont du barrage et un automate d'appels pour les habitants de 13 communes. "On a arrêté le dispositif d'alerte au niveau de Canet. Par contre, l'onde de rupture du barrage, c'est 100 millions de m3 qui partiraient donc ça va jusqu'à Agde" précise Nicolas Juanola. Voilà pour le scénario catastrophe.

Un barrage essentiel pour plusieurs raisons

Au delà de la préoccupation liée à la sécurité des populations, le barrage du Salagou est un ouvrage essentiel à plusieurs titres dans le département. Construit au cœur d'un paysage unique, des sédiments rouge ocre, "c'est un écrêteur de crues par rapport au fleuve Hérault, il permet également de restituer de l'eau en aval pour les besoins agricoles. Le lac est apprécié par les nombreux touristes qui viennent pratiquement toute l'année et il est aussi utilisé par les Canadairs quand il y a des incendies dans le département mais également les départements limitrophes" détaille Christophe Morgo. On peut ajouter un mini-centrale qui produit de l'électricité.

Le fameux robot à propulsion sorti de l'eau © Radio France - Salah Hamdaoui

Le robot, commandé depuis la surface, envoie ses données en temps réels aux techniciens. L'image est d'une netteté impressionnante © Radio France - Salah Hamdaoui

En surface, le barrage fait 357 mètres de long © Radio France - Salah Hamdaoui