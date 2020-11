Bas-Rhin : pic de pollution aux particules fines pour ce début de semaine

Le premier seuil de pollution ("seuil de recommandation") est dépassé ce lundi dans le Bas-Rhin en raison de l'accumulation de particules fines. Et cet épisode devrait durer et s'aggraver.

La vague de beau temps actuel est "_favorable à l_'accumulation de particules fines" constate ce lundi 9 novembre Atmo Grand Est dans un communiqué. Et cela explique le déclenchement du premier seuil de vigilance dans le Bas-Rhin, le "seuil de recommandation". Ce pic de pollution devrait encore s'aggraver ce mardi 10 novembre et dépasser le seuil d'alerte.

Les épandages en partie responsables

Aux particules fines de carbone s'ajoutent également "une part importante de particules secondaires" formées à partir d’ammoniac et "issues majoritairement des épandages de fertilisants", détaille encore Atmo Grand Est.

Et cela n'est pas prêt de s'arrêter : "la persistance de conditions atmosphériques toujours favorables à l'émission et à l'accumulation des particules fines devrait conduire à une dégradation plus marquée de la qualité de l'air" analyse Atmo Grand Est..