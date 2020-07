Bas-Rhin : tous les cours d'eau placés en état d'alerte sécheresse

La préfecture du Bas-Rhin place tous les cours d'eau du département, à l'exception du Rhin, en alerte sécheresse ce jeudi 23 juillet. Les récentes précipitations n'ont pas suffi pour remplir de nouveau la nappe phréatique alsacienne, qui est à un niveau inférieur à celui de l'année dernière. Le prochain comité sécheresse se tiendra la première semaine d’août sauf si les indicateurs hydrologiques se dégradent encore plus avant.

Le débit des cours d'eau continue de baisser

Les sols sont secs depuis le mois de mars et les précipitations sont faibles. Même par rapport à la semaine dernière, les cours d'eau baissent encore, les niveaux et les débits sont plus bas, malgré les quelques pluies.

Des mesures restrictives pour les habitants

Cette alerte sécheresse entraîne des mesures restrictives pour les habitants et les entreprises du Bas-Rhin sur l'usage et les prélèvements de l'eau. Le remplissage des piscines privées est interdit pour les particuliers, tout comme le remplissage et la vidange des plans d'eau et des bassins d'agrément ou mares, ainsi que le lavage des véhicules, sauf dans les stations professionnelles. L'arrosage des pelouses est également interdit en journée, entre 10h et 18h dans les espaces verts publics et privés, ainsi que pour les potagers et les terrains de sport.