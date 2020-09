Bassin d'Arcachon : 89 entreprises mobilisées pour une opération grand nettoyage de l'environnement

500 salariés et 89 entreprises locales se sont mobilisés autour d'un objectif : la préservation de l'environnement. Une opération organisée par le Syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) dans le cadre de la journée mondiale du World Clean Up Day.

Certains ont nettoyé des plages, des abords de routes et d'autres ont arraché des plantes invasives comme à La Teste-de-Buch où plusieurs dizaines de salariés des enseignes Intermarché et Weldom sont descendus dans un ruisseau ce mardi matin pour retirer manuellement des plants de jussie.

A tour de rôle ils se relayent pour descendre dans le ruisseau. Jean, salarié chez Intermarché a enfilé une paire de bottes. Il passe tous les jours devant ce ruisseau mais il ne savait pas que cette plante à fleur jaune étouffait littéralement le cours d'eau : "on nous l'a présenté comme une plante envahissante. Moi je pensais que c'était seulement une belle fleur jaune".

Le chantier se déroule sous l'oeil admiratif du maire de La Teste, Patrick Davet : "Ca me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience pour traiter ce phénomène. Ces plantes invasives gênent le drainage et on a vu les conséquences que ça peut avoir lors des fortes pluies et des inondations".

Il y a à la fois une mobilisation des entreprises et des pouvoirs publics

- Patrick Davet, maire de La Teste

Un peu plus loin ce sont les salariés de Décathlon La Teste qui ont nettoyé les abords du centre commercial. Même chose autour de l'hôpital d'Arcachon ou encore de l'usine de pâte-à-papier Smurfit de Biganos. Au total 89 entreprises du Bassin ont participé à cette opération grand nettoyage.