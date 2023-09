Bassin d'Arcachon : la qualité des eaux sous haute surveillance

On le sait, l'Agence Régionale de Santé (ARS) vérifie régulièrement la conformité des eaux de baignade du Bassin d'Arcachon mais ce que l'on sait moins c'est que les 12 communes du Bassin s'intéressent aussi à la présence ou non de micropolluants dans l'eau de type métaux lourds, pesticides ou filtres UV.

Depuis 2009 le SIBA (Syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon) effectue des prélèvements (900 l'an passé) qui sont envoyés pour analyses aux scientifiques de l'Université de Bordeaux et de l'IFREMER.

Préparatifs en vue d'un prélèvement © Radio France - Stéphane Hiscock

Aujourd'hui la qualité de l'eau est jugée bonne même très bonne mais ces micropolluants sont donc surveillés de très près.

Le Bassin est fragile on le sait car c'est une mer intérieure. On a les ostréiculteurs, les pêcheurs, les touristes et on veut être certain de la qualité de l'eau - Yves Foulon, maire d'Arcachon et président du SIBA

Il y a quelques années les scientifiques avaient tiré la sonnette d'alarme sur la présence de métaux lourds liés aux peintures anti-fouling des bateaux. Le SIBA avait pu convaincre les professionnels de changer de produits.

