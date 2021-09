Bassin d'Arcachon : un exercice de submersion marine pour tester le plan ORSEC

Ce mardi la préfecture de la Gironde a simulé le déclenchement d'un plan ORSEC afin de tester la réponse des services de secours et de protection civile. Le scénario sur la table : une tempête qui frappe le Bassin d'Arcachon et provoque de graves débordements dans 10 communes.

Dès 8 heures ce matin la préfecture de la Gironde a lancé un vaste exercice de submersion marine. Des représentants de l'Etat, de 10 mairies du Bassin d'Arcachon ainsi que des gendarmes et des pompiers se sont réunis dans plusieurs cellules de crise pour coordonner leur action.

Le scénario a été préparé depuis plusieurs mois : la Gironde est en vigilance rouge. La tempête Zephyr approche de nos côtes. Météo France prévoit des rafales à 170 km/h et une montée des eaux de plus de 5 mètres. A marée haute le Bassin d'Arcachon va déborder et inonder plusieurs communes.

Un scénario de type Xynthia

A Arcachon, au siège du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon) une équipe est chargée d'alimenter le scénario au fur et à mesure de la journée en provoquant une succession d'événements : coupures de courant, fermetures de routes, évacuation d'écoles et inondations de quartiers entiers.

A la sous-préfecture d'Arcachon une cellule de crise est chargée de répondre à l'urgence et de coordonner les secours. Pompiers, Gendarmes, maires ... tout le monde est sur la brèche.

L'exercice n'a pas été imaginé juste pour se faire plaisir. Il y a un vrai risque de submersion sur le Bassin d'Arcachon. Cet exercice va nous permettre d'améliorer notre capacité de réaction

- Ronan Leaustic, sous-préfet d'Arcachon

Reportage dans la cellule de crise Copier

Objectif : faire face à l'urgence pour que le jour où la tempête frappera vraiment le Bassin d'Arcachon tout le monde soit prêt. Dès demain l'exercice fera l'objet d'un retour d'expérience afin de voir ce qui a fonctionné et ce qu'il faudra améliorer à l'avenir.