Indre-et-Loire : un nouvel aménagement au barrage de Larçay pour protéger les poissons

Depuis début septembre le syndicat NEC (Nouvel espace du Cher) chargé de l'amélioration du milieu aquatique sur le Bassin du Cher, a entamé des travaux au niveau du barrage à aiguilles de Larçay (est de Tours) pour permettre aux poissons migrateurs de franchir plus facilement l'écluse. Deux blocs composés de "dents en béton" sont désormais installés sur les bords de ce barrage pour limiter la vitesse du courant et ainsi faciliter la remontée du cours d'eau pour les poissons.

Des poissons migrateurs à protéger

Cette nouvelle installation qui est censée aider les poissons à remonter le courant, va servir à préserver trois espèces protégées. La grande alose, la lamproie marine et l'anguille européenne. "On cherche vraiment à favoriser la remontée des poissons quand le Cher est en partie basse. Les blocs en bétons vont casser le flux de l'eau et permettre aux poissons de passer sans rencontrer de difficulté", insiste Janick Alary, vice-président du syndicat du NEC. " il ne faut pas oublier que le bassin du Cher, c’est un endroit où les poissons se reproduisent, il faut donc limiter au maximum ce qui pourrait être une contrainte pour-eux si on compte préserver la biodiversité de notre territoire", ajoute-t-il.

Pour l'inauguration de ce nouvel aménagement, le maire de Larçay Jean-François Cessac, la chargée de mission du NEC Virginie Sauter, et le vice président du NEC Janick Alary étaient présents. © Radio France - Jean Rinaud

Un coût des travaux estimé à 200 000 euros

Actuellement un aménagement identique est aussi en cours au barrage à aiguilles de Roujoux. Il devrait être fonctionnel dès la semaine prochaine. Des travaux d'amélioration nécessaires selon le syndicat Nouvel espace du Cher, mais coûteux puisque la facture pour les deux barrages s'élève à 200 000 euros. L'opération rentre cependant dans le cadre d'un contrat territorial appelé "Cher Canalisé et Affluents". Les travaux sont donc subventionnés à hauteur de 80% par l'agence de l'eau, la région Centre-Val de Loire et le département Indre-et-Loire.