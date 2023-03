Bassines : à l'approche du "festival" prévu à Melle, le maire rassure habitants et commerçants

Le maire de Melle fera savoir ce mercredi s'il donne bien son feu vert à la partie "festive, citoyenne, et politique" de l'évènement organisé de vendredi 24 mars au dimanche 26 mars dans les Deux-Sèvres par les anti-bassines. Sylvain Griffault attend encore des améliorations sur certains points du dispositif de la part des organisateurs à la suite d'une réunion de sécurité qui s'est tenue avec plusieurs acteurs dont les services de la préfecture, la gendarmerie et les pompiers. "Il faut un peu plus de secours et ajouter un dispositif de sécurité professionnel", précise l'élu qui se montre confiant sur le sujet. Des tables-rondes, des projections, des concerts sont prévus sur ces trois jours dans la commune.

Stationnement et circulation perturbés

Un évènement qui créé "une certaine forme de craintes", constate l'élu qui a rappelé qu'aucune manifestation n'aura lieu à Melle. "Il ne faut pas que les gens s'affolent. La principale gêne qu'il va y avoir c'est que beaucoup de gens viennent à Melle, cherchent à se garer. La circulation sera sûrement difficile. Mais il serait dommage pour les commerçants de ne pas rester ouverts", estime le maire qui indique avoir connaissance de la fermeture de deux banques. Des signaleurs sont prévus à chaque entrée de ville pour accueillir le public. Un camping sera possible à Melle uniquement à partir du samedi 25, vallée du Pinier, avec une capacité de 2000 tentes.