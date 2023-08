Bassines agricoles : plusieurs centaines de vélos et des tracteurs lancés pour un "Convoi de l'eau"

Après le rassemblement qui avait tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre à Sainte-Soline en mars dernier, c'est la première action d'ampleur des opposants aux bassines agricoles. Ce vendredi 18 août, 600 vélos étaient attendus. Accompagnés de tracteurs, ils ont pris la route depuis Lezay, dans les Deux-Sèvres avec l'objectif annoncé d'atteindre Paris. Organisé comme un relais par étapes, le "Convoi de l'eau" - comme l'ont baptisé ses organisateurs - doit traverser cinq départements jusqu'à arriver à Orléans le 25 août et rallier Paris le 26 août. Quelles sont les revendications des manifestants ? Où vont-ils passer ? Quelle est la mobilisation des forces de l'ordre ? France Bleu fait le point sur ce rassemblement.

Un moratoire sur les chantiers de bassines

Avec ce "Convoi de l'eau", les opposants aux retenues d'eau agricoles veulent obtenir un moratoire immédiat sur les projets et chantiers de bassines. Ils plaident pour "de véritables plans de préservation et partage de l'eau sur les territoires dégradés par le modèle agro-industriel et le dérèglement climatique". "Nous partons des terres menacées par les bassines afin d'aller demander des comptes et poser des actes" affirment les organisateurs. Ils souhaitent "demander des comptes à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne". Ils accusent celle-ci de "financer les bassines avec de l'argent public".

Ce "Convoi de l'eau" est organisé par les mêmes groupes, associations et syndicats qui ont mené les actions organisées contre les différents chantiers de bassines agricoles dans les Deux-Sèvres, dont celui de Sainte-Soline. Il s'agit notamment de la Confédération paysanne et du collectif "Bassines non merci". Après avoir pris un recul sur l'événement, Les Soulèvements de la Terre, ce mouvement écologiste que le ministre de l'Intérieur a voulu dissoudre après la manifestation de Sainte-Soline , a rallié l'organisation du convoi quand le Conseil d'État a suspendu sa dissolution. Les anti-bassines insistent sur "l'état d'esprit festif et familial" de ce convoi.

Les communes étapes

À vélo et en tracteurs, jusqu'au 25 août, les opposants aux bassines ont prévu de faire étape dans de petites communes des cinq départements traversés : Jazeneuil dans les Deux-Sèvres (le 18 août), Migné-Auxances (le 19) et Coussay-les-Bois (le 20) dans la Vienne, Dolus-le-Sec (le 21), Tours et Lussault-sur-Loire (le 22) en Indre-et-Loire, Blois, Mer et Lestiou dans le Loir-et-Cher (le 23), Bou (le 24) et Orléans (le 25) dans le Loiret. Le 26 août, les organisateurs de la manifestation annoncent un "Méga-bassines Tour" à Paris.

Des drones et des aéronefs

Les préfectures des Deux-Sèvres et de la Vienne ont prévu d'utiliser des drones et des aéronefs pour la "sécurisation" du convoi lors de son passage. La manifestation a été interdite à Sainte-Soline et sur une partie de la commune voisine de Rom pour "prévenir tout risque de trouble à l'ordre public" mais, dans les Deux-Sèvres, l'itinéraire du convoi a été défini en concertation entre les autorités et les manifestants.

Le collectif "Bassines non merci" fait partie des organisateurs, ainsi que Les Soulèvements de la Terre ou encore la Confédération Paysanne. © Radio France - Noémie Guillotin

Un début de dialogue

Au début du mois de juillet, le Comité de bassin Loire-Bretagne a voté une motion qui incite à revoir le protocole d'accord signé en 2018 , celui qui prévoit la création de 16 réserves agricoles dans l'ex-région Poitou-Charentes. Ce comité rassemble préfets, associations, élus locaux et représentants du monde agricole et industriel. Cette motion est signe fort d'apaisement et elle demande notamment une meilleure connaissance "des conséquences du dérèglement climatique" dans le but de "proposer des volumes prélevables à la préfète de coordinatrice de bassin". Les agriculteurs de la Coop de l'eau 79, la structure qui porte le projet de réserves, affichent cependant une certaine inquiétude face au "Convoi de l'eau".