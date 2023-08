Bassines agricoles : un golf dégradé dans la Vienne en marge du "Convoi de l'eau"

"Des participants au convoi de l'eau viennent de dégrader un green du golf de Beaumont-Saint-Cyr", près de Poitiers, a affirmé ce dimanche après-midi le préfet de la Vienne, sur le réseau social X (ex-Twitter). Sur les photos qui accompagnent sa publication, on peut voir des mottes d'herbes arrachées et une canalisation cassée . Le green a aussi été tagué de l'inscription "100 jours pour vous sécher" et d'un symbole anarchiste. On peut aussi distinguer un logo des Soulèvements de la Terre, collectif qui coorganise le cortège et dont la dissolution prononcée par le gouvernement a été suspendue en justice .

Le "Convoi de l'eau", cortège à vélo d'opposants aux "bassines", ces réserves controversées d'irrigation agricole, est parti des Deux-Sèvres vendredi pour rejoindre Paris . Ce dimanche 20 août 2023, les militants faisaient la route entre Migné-Auxances et Coussay-les-Bois dans la Vienne.

"Les dégradations ont eu lieu à 13h30 au moment où le cortège, composé de 500 personnes, s’apprêtait à repartir de sa pause déjeuner", explique la préfecture dans un communiqué. Selon le directeur du golf, Christophe Jaulin, joint par franceinfo, "une vingtaine d'individus encagoulés" (une quarantaine d'après la préfecture) ont découpé le grillage pour s'introduire sur le parcours, à la fin d'un pique-nique organisé par le convoi sur une base de loisirs attenante. Il va porter plainte dès demain ce lundi matin. Les suspects ont été repérés grâce à la présence de gendarmes et de drones sur place, mais personne n'a été interpellé pour le moment.

Plusieurs golfs, sport décrié pour son impact environnemental, avaient été dégradés en France lors de la sécheresse de l'été 2022.