Bassines dans les Deux-Sèvres : Julien Le Guet qualifie sa garde à vue de "coup de pression lamentable"

Ce week-end dans les Deux-Sèvres, jusqu'à 10.000 militants anti-bassines sont attendus dans le département selon une note des renseignements territoriaux. Des actions de "renaturation" sont prévues, comme lors des cinq précédentes mobilisations.

ⓘ Publicité

Julien Le Guet, le porte-parole du collectif Bassines non merci, était l'invité de la matinale France Bleu Poitou, ce mercredi 22 mars. Le militant écologiste précise les contours de cette mobilisation, lui, qui a été interdit de séjour sur les communes de Sainte-Soline et de Mauzé-sur-le-Mignon. "Comme pour les précédentes mobilisations, l'objectif est de stopper coûte que coûte les travaux de construction de ces mégas-bassines dans le Sud Deux-Sèvres", expose-t-il. Il ajoute : "Il y aura des manifestations-actions, des actions de remise en état de nos territoires qui ont été malmenés*. Il est prévu également des actions très positives qui vont dans le sens de l'agriculture de demain avec le soutien de la confédération paysanne*".

loading

"Un coup de pression prévisible et lamentable"

Au cours de l'interview, Julien Le Guet revient sur sa garde à vue de la semaine dernière. Selon le militant, il s'agit d'un "coup de pression prévisible et lamentable, à quelques jours de la mobilisation dans les Deux-Sèvres contre la construction de ces réserves d'eau géantes pour l'irrigation agricole. "Si le but est de m'impressionner à titre personnel ça n'apporte rien et ça ne va pas m'empêcher de lutter et si c'était d'impressionner les gens qui envisageaient de nous rejoindre là encore le gouvernement se fourre le doigt dans l'œil bien profondément", souligne le militant. Il critique également une séparation des pouvoirs discutable, puisque selon lui, la préfète et le procureur se sont mis d'accord.

"Ils privatisent une eau qui appartient à tout le monde"

Du côté des agriculteurs irrigants, au cœur des projets de construction de ces mégas-bassines, on insiste sur la sécurisation des ressources en eau. Julien Le Guet n'est pas de cet avis : "ils privatisent une eau qui appartient à tout le monde, c'est une logique d''après moi le désert', la loi sur l'eau priorise l'eau potable pas celle pour l'irrigation du maïs".

Une situation inacceptable, mais le porte-parole du collectif Bassines non merci met en lumière le dialogue comme seule issue du conflit. "Nous parlons avec des agriculteurs qui comprennent qu'on ne peut plus arroser comme on le faisait dans les années 80, ils sont en revanche coincés à cause d'un gouvernement qui pousse à maintenir un tel système", détaille-t-il.

Ce week-end son objectif reste : "de prévenir du pire tout en préparant le meilleur".