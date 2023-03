Bassines dans les Deux-Sèvres : "on manque de données", selon une chercheuse

Une, possiblement deux manifestations, à Sainte-Soline et/ou Mauzé-sur-le-Mignon. Les anti-bassines n'ont pas donné de nouvelles précisions sur l'organisation du samedi 25 mars. "C'est encore en réflexion", assure Benoit Feuillu, porte-parole des Soulèvements de la Terre lors d'une conférence de presse ce lundi 20 mars. En tout cas la décision de la préfecture d'interdire les manifestations à Mauzé-sur-le-Mignon et Sainte-Soline et dans un certain nombre de communes alentours ne changent rien à leur programme. Les organisateurs s'attendent à voir "des dizaines de milliers de personnes" converger vers les Deux-Sèvres.

"Il n'y a pas plus de vigilance sur les projets actuels"

Cette conférence de presse qui devait se tenir à Sainte-Soline a été délocalisée car Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci a désormais interdiction de s'y rendre . Elle s'est donc déroulée à Vivonne, dans la Vienne, devant une bassine construite il y a plus de 20 ans et qui n'a jamais été en fonctionnement. "A peine remplie, cette bassine a été percée car il y avait des cavités et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas plus de vigilance sur les projets actuels. Ce type de fiasco est tout à fait possible de se rééditer sur des zones des Deux-Sèvres", estime Julien Le Guet.

Avec pour Anne-Morwenn Pastier, docteur en science de la terre, un manque d'études d'impact sur le projet des 16 réserves du bassin de la Sèvre niortaise. "On n'a pas eu la publication finale de l'étude HMUC (hydrologie, milieu, usage, climat). On a eu que ce rapport du BRGM qui nous a été opposé pour nous dire si si ne vous inquiétez pas ça allait améliorer les rivières", explique-t-elle. Cette chercheuse a mené une contre-expertise pour Bassines non merci de ce rapport du Bureau de recherches géologiques et minières. Rapport "assez léger dans la mesure où il y a beaucoup d'incertitudes. Le BRGM a reconnu dans un communiqué de presse depuis que ce qu'ils affirmaient comme étant une amélioration liée aux bassines était en fait une tendance à manier avec précaution". Et la modélisation n'intègre pas les effets du changement climatique.

Anne-Morwenn Pastier regrette que "l'on manque de données. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lutte contre ces bassines. On manque de piézomètres, d'observation des données dans la nappe d'observation des débits des cours d'eau. On met des millions dans des bassines avant de mettre des millions sur des échelles pour mesurer le niveau des cours d'eau, tout simplement. Donc on continue de prélever énormément sans connaître vraiment l'état du milieu".